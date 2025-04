Akciový trh v USA prvýkrát od nových ciel vykazuje rastovú dynamiku

New York 8. apríla (TASR) - Hlavné akciové indexy newyorskej burzy prvýkrát po tom, ako administratíva prezidenta Donalda Trumpa oznámila zavedenie dodatočných ciel, vykazujú rastovú dynamiku. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.



Priemyselný index Dow Jones v prvých minútach obchodovania vzrástol o približne 3,5 %, širší index S&P 500 o 3,4 % a technologický index Nasdaq o 3,7 %. Minulý týždeň vo štvrtok (3. 4.), teda deň po tom, ako Trump predstavil nové clá, zaznamenali tri hlavné americké indexy najväčšie denné straty od roku 2020. Výpredaje na trhu pokračovali aj v nasledujúcich dňoch.



Trump 2. apríla oznámil, že Spojené štáty s účinnosťou od 5. apríla zavádzajú plošné clá vo výške 10 % na dovoz prakticky všetkých tovarov do Spojených štátov. Okrem toho začalo v USA 3. apríla platiť clo vo výške 25 % na dovážané automobily. V stredu 9. apríla majú vstúpiť do platnosti ďalšie clá na mnohých obchodných partnerov USA. V prípade Európskej únie ich Washington stanovil na úrovni 20 %.