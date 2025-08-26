< sekcia Ekonomika
Akciový trh vo Francúzsku klesá pre obavy z politickej krízy
Autor TASR
Paríž 26. augusta (TASR) - Francúzsky akciový trh sa v utorok prepadol. Akcie francúzskych bánk klesli a náklady krajiny na pôžičky vzrástli, keďže investori sa obávali politickej krízy. Aj ďalšie akciové trhy v Európe zamierili nadol. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
Francúzsky premiér Francois Bayrou v pondelok (25. 8.) šokoval Francúzsko, keď vyhlásil hlasovanie o dôvere pre spor s opozíciou o rozpočet. Hlasovanie sa bude konať 8. septembra.
Francúzsky akciový index CAC 40 klesol v utorok na začiatku obchodovania o približne 2 %. A zároveň, akcie banky BNP Paribas sa znížili o 6,8 % a akcie konkurenčnej Société Générale o viac ako 7 %, keďže francúzske banky držia veľké množstvo štátneho dlhu.
Výnos z desaťročných francúzskych štátnych dlhopisov vzrástol, čo je znakom klesajúcej dôvery investorov vo francúzsky dlh.
Akcie bánk „trpia, pretože trhy predpokladajú zníženie ratingu Francúzska,“ povedal pre agentúru AFP Christopher Dembik, investičný poradca spoločnosti Pictet Asset Management.
Opozičné strany odmietli plán premiéra Bayroua na škrty v rozpočte vo výške 44 miliárd eur s opatreniami, ktoré zahŕňajú zníženie počtu štátnych sviatkov.
Aj európske akcie v utorok klesli, keďže investori sa okrem politickej neistoty vo Francúzsku obávajú tiež možného zavedenia ďalších amerických ciel v súvislosti s tzv. digitálnymi daňami.
Nemecký index DAX počas ranného obchodovania klesol o 0,5 % a britský FTSE 100 o 0,6 %.
Americký prezident Donald Trump pohrozil krajinám, ktoré majú digitálne dane, „následnými dodatočnými clami“ na ich tovar, ak túto legislatívu nezrušia.
Mnohé krajiny zaviedli dane z tržieb poskytovateľov digitálnych služieb vrátane spoločností Alphabet, Meta, Apple či Amazon.
Okrem toho Európska únia zaviedla prelomový zákon o digitálnych službách, ktorý sa nepáči internetovým gigantom, ani administratíve USA.
