Akčný plán EÚ podľa Sakovej neprinesie okamžité zníženie cien energií

Bratislava 18. marca (TASR) - Navrhované opatrenia Európskej komisie v akčnom pláne pre cenovo dostupné energie neprinesú okamžité zníženie cien energií. Pokles by ale mohlo zabezpečiť obnovenie tranzitu plynu cez Ukrajinu. Po pondelkovom (17. 3.) rokovaní rady ministrov pre energetiku v Bruseli na to upozornila na sociálnej sieti ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).



"Z nášho pohľadu je absolútne kľúčové obnoviť tranzit plynu cez Ukrajinu, čo by viedlo k zníženiu cien energií v celej Európe. Táto téma bola aj predmetom samostatného rokovania s komisárom pre energetiku Danom Jorgensenom," uviedla Saková. Rýchle riešenie je podľa nej nevyhnutné, keďže naplnenosť zásobníkov plynu v Európe už klesla pod 35 % a v letných mesiacoch ich bude treba znova doplniť.



Saková očakáva od obnovenia tranzitu cez Ukrajinu pokles cien zemného plynu. Tie sa v súčasnosti na burze pohybujú na úrovni okolo 41 eur za megawatthodinu, pričom vlani v rovnaký čas to bolo o štvrtinu menej.



Ministri sa podľa Sakovej venovali popri diskusii o vysokých cenách energií aj otázkam kritickej infraštruktúry a architektúry energetickej bezpečnosti, ktoré sú nevyhnutné pre stabilné dodávky energií Európe a posilnenie európskej solidarity v čase kríz. "Pre Slovensko však zostáva najvyššou prioritou zabezpečenie akútnej bezpečnosti dodávok plynu v našom regióne za prijateľné ceny, čo si vyžaduje obnovenie tranzitu z východu cez Ukrajinu cez Slovensko smerom na západ," dodala Saková.