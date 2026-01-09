< sekcia Ekonomika
Akčný plán ÚPV ráta aj s rozšírením bezplatného poradenstva pre firmy
ÚPV chce firmám ponúknuť analýzu situácie v podniku, oboznámiť jeho zástupcov s možnosťami ochrany, upozorniť na možné vplyvy nekalej súťaže a poskytnúť odporúčania.
Autor TASR
Bratislava 9. januára (TASR) - Akčný plán Úradu priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR k Národnej stratégii duševného vlastníctva na roky 2026 - 2030 prináša šesť opatrení, ktoré by mali prispieť k dosiahnutiu cieľov tejto stratégie. Jedným z nich je rozšírenie bezplatného poradenstva pre malé a stredné podniky prostredníctvom neformálnych cielených návštev firiem. Vyplýva to z materiálu, ktorý v piatok schválila vláda.
„Väčšina malých a stredných podnikov na Slovensku, ale aj v celej Európskej únii si nechráni svoje duševné vlastníctvo,“ upozornil ÚPV. Z analýzy Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo vyplýva, že hlavným dôvodom, prečo si malé a stredné podniky neregistrujú svoje priemyselné práva, je nedostatok vedomostí o duševnom vlastníctve a jeho výhodách. Systém sa im zdá príliš nákladný, zložitý a je náročné sa v ňom orientovať.
ÚPV chce firmám ponúknuť analýzu situácie v podniku, oboznámiť jeho zástupcov s možnosťami ochrany, upozorniť na možné vplyvy nekalej súťaže a poskytnúť odporúčania. Konečným výsledkom by malo byť porozumenie podniku, ako môže priemyselné vlastníctvo zlepšiť jeho rozvoj, pričom služba je pre podnikateľov bezplatná.
K ďalším opatreniam úrad priradil zabezpečenie kvalifikovaných odborníkov pre všetky oblasti priemyselného vlastníctva prostredníctvom organizácie náborových prednášok a špecializovaných stáží pre študentov vysokých škôl, rozšírenie vzdelávacích aktivít a tvorbu vzdelávacích aktivít šitých na mieru konkrétnym skupinám verejnosti či zvýšenie povedomia o duševnom vlastníctve so zameraním na zemepisné označenia u čo najširšej skupiny príjemcov.
Ciele z Národnej stratégie duševného vlastníctva majú pomôcť dosiahnuť aj využitie potenciálu, resp. zviditeľnenie alternatívneho riešenia sporov v oblasti duševného vlastníctva a zvýšenie inovačného potenciálu a konkurencieschopnosti Slovenska zapojením ÚPV do európskych a medzinárodných projektov.
Vyhodnotenie plnenia opatrení má úrad predložiť vláde do konca roka 2031.
