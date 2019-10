Akčný plán v okrese Sobrance znížil nezamestnanosť o 7,5 percenta

Sobrance 22. októbra (TASR) – Akčný plán, ktorý v okrese Sobrance realizujú už tretí rok, pomohol znížiť nezamestnanosť o 7,5 %. Predstavitelia vlády považujú za úspešné i čerpanie regionálneho príspevku a eurofondov. Vyplynulo to zo záverov utorkového výjazdového rokovania vlády v Sobranciach.



Akčný plán rozvoja okresu Sobrance vláda schválila 23. augusta 2016, odvtedy bol štyrikrát dopĺňaný dodatkami, naposledy 4. januára. "Počas tohto obdobia bolo vytvorených celkovo 880 nových pracovných miest, za posledný rok vzniklo v tomto okrese 335 nových pracovných miest," uviedol k téme zamestnanosti na tlačovej konferencii po rokovaní podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) s tým, že nezamestnanosť v okrese za tri roky poklesla z 18,4 na 10,9 percenta.



Pozitívny trend v znižovaní nezamestnanosti podľa ministra práce Jána Richtera (Smer-SD) narušilo hromadné prepúšťanie v obuvníckej firme Rialto Partizánske, ktorá úplne zrušila závod v Sobranciach. O prácu tak začiatkom roka prišlo 130 ľudí. Ako pokračoval, snahy o zamestnanie šičiek v Košiciach v podobnej spoločnosti zlyhali. "Pochopili sme, že tie ženy majú záujem pracovať len tu. Vznikla nová úloha nahradiť tento výpadok v samotnom okrese," vysvetlil Richter s tým, že podľa jeho informácií jestvuje v okrese záujem o vytvorenie sociálneho podniku s podobným zameraním, ako mal zrušený závod. Priznal však, že by bol rád, keby do okresu prišiel väčší investor schopný sanovať túto pracovnú silu.



V okrese sú podľa Richterových slov štyri subjekty, ktoré majú nad 100 zamestnancov. Ostatnými zamestnávateľmi sú skôr drobné podniky alebo živnostníci. Celkovo pracuje v Sobranskom okrese 48 cudzincov, pričom deväť pochádza z krajín Európskej únie, 39 z Ukrajiny. "Obsadzujú pozície, ktoré na Slovensku vnímame ako problémové, na ktoré nie je trh práce pripravený," povedal Richter, ktorý odmieta zamestnávanie cudzincov, pokiaľ nejde o nedostatkové zamestnania.



Čerpanie prostriedkov z regionálneho príspevku i európskych štrukturálnych a investičných fondov v okrese Sobrance zhodnotil Raši pozitívne. "Zaprojektovaných" bolo podľa jeho slov k dnešnému dňu 1,9 milióna eur z regionálneho príspevku, čo predstavuje úspešnosť 93 percent a 14 miliónov eur z eurofondov. "Z celkového čerpania eurofondov z tých 14 miliónov eur sa viac ako 5 miliónov zmluvne zabezpečilo za posledný rok. A z hľadiska regionálneho príspevku z celkovej zmluvne zabezpečenej sumy 1,8 milióna eur bolo 1,4 milióna eur zmluvne zabezpečených posledný rok. Došlo k výraznej dynamike čerpania finančných prostriedkov pre tento okres," doplnil Raši. Pozitívne zhodnotil najmä podporu podnikateľských subjektov a tiež projekt zmodernizovania vykurovania všetkých bytov na sobranských sídliskách. Jeho výsledkom je podľa jeho slov jedno z najmodernejších vykurovaní v rámci Slovenska.