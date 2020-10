Aké je Slovensko a svet podľa tradičných ankiet 27-ročného združenia?

Bratislava 22. októbra (OTS) - Tradičné ankety združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub, ktoré bolo založené 19. augusta 1993, boli vyhlásené 31. decembra 2019. Keď boli v jednotlivých anketách traja nominovaní, tak sa začalo hlasovanie verejnosti, ktoré sa skončí v posledný deň roka 2020. Nominácie pokračujú do 20. novembra 2020. O laureátoch rozhoduje hlasovanie 100 členov združenia a 50 ďalších osobností SR, ktoré v minulých ročníkoch využili právo hlasovať.



Zlatý biatec, založený v roku 1993

V ankete Zlatý biatec je aktuálne 16 nominovaných. Dve nominácie boli v súlade so Štatútom zrušené. Dostali spolu 4464 hlasov. Poradie prvých troch zo SR : 1. MUDr. M. Slugeňová, ktorá je 65 rokov detskou lekárkou v Levoči, 563 hlasov, 2. doc. MUDr. D. Pinďák, PhD, Národný onkologický ústav, 545 hlasov, a 3. týždenník Reportéri RTVS, 222 hlasov. Absolútne najviac hlasov z nominovaných zahraničných osobností má český publicista, psychológ, pedagóg a mierový aktivista F. Černoch, 2276 hlasov. Z politikov je medzi nominovanými iba „tvár Novembra roku 1989“ a minister životného prostredia SR J. Budaj.



XVIII. ročník ankety World Politician

Nominovaných je sedem osobností, z nich sú 3 ženy. Dostali 2262 hlasov. Na 1. mieste je zatiaľ ruský prezident V. V. Putin s 867 hlasmi, za ním bývalý americký politik a ekonóm P. C. Roberts so 649 hlasmi a za ním nasleduje O. Stone, filmový režisér, scenárista a spisovateľ s 208 hlasmi. Spomedzi žien má najviac hlasov /343/ škótska premiérka N. Sturgeonová. Nominovaná bieloruská prezidentská kandidátka v exile S. Cichanovskaja dostala 107 hlasov..



XX. ročník ankety BEST BANK

Partner Prvá stavebná sporiteľňa

Nominovaných je 6 bankových domov. Celkove nominovaní dostali 1447 hlasov. Na 1. mieste je Prvá stavebná sporiteľňa so 637 hlasmi a na 2. mieste J&T banka so 602 hlasmi.



6. ročník ankety Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky a spoločnosti

Aktuálne nominovaných je tridsaťdva osobností. Dostali spolu 5445 hlasov /bez hlasov tých nominovaných, ktorým bola zrušená nominácia/. Víťaz predchádzajúcich dvoch ročníkov predseda SOPK Peter Mihók je aj v tomto ročníku najsympatickejšou osobnosťou. Získal 3167 hlasov, teda 58% zo všetkých hlasov, čo nepotrebuje komentár. Korektnosť hlasovania je priebežne kontrolovaná a pokiaľ vzniknú akékoľvek pochybnosti, tak sa vyžaduje komunikácia. „Nekomunikatívnosť“ znamená vynechanie zo zoznamu nominovaných. Na 2. pozícii je bývalý premiér P. Pellegrini so 480 hlasmi, na 3. mieste so 439 hlasmi Anton Barcík, garant duchovného centra nad lomom v obci Ladce, a za ním prekvapujúco bývalý poslanec EP a minister školstva za SNS J. Paška s 292 hlasmi. Na 5. mieste je prezidentka SR Z. Čaputová so 121 hlasmi.

Najvyššie umiestenou z koaličných politikov je ministerka spravodlivosti M. Kolíková so 101 hlasmi. Nad 20 hlasov z vládnej koalície získali E. Jurinová, predsedníčka ŽSK, 84, L. Ď. Nicholsonová, poslankyňa EP, 45, I. Matovič, predseda vlády, 38, J. Droba, predseda BSK, 32, J. Budaj, minister životného prostredia, 28, J. Viskupič, predseda Trnavského SK, 27, R. Sulík, vicepremiér a minister hospodárstva, 23. Pod 20 hlasov získali A. Doležal, minister dopravy, 13, J. Cigániková, poslankyňa NR SR, 8, V. Remišová, vicepremiérka a ministerka, 7, a I. Korčok, minister zahraničných vecí a EZ, 5 hlasov.



6. edícia „Mierovej ceny zo Slovenska 2015“ za rok 2020 pre verejnosť

Celkove je nominovaných 13, ktoré dostali spolu 1391 hlasov.

Na vedúcej pozícii s 280 hlasmi je kompozícia fotografií „neznámeho autora“, príp. autorov, s názvom „Ako sa žilo na slovenskej dedine?“. Niekoľkomesačná snaha garanta ankety identifikovať autora-autorov tejto jedinečnej kompozície je zatiaľ neúspešná. Na konci októbra, pokiaľ sa situácia nezmení, bude nominácia vynechaná zo zoznamu nominovaných. Z nominovaných majú najviac hlasov od návštevníkov www.hospodarskyklub.sk : 1. prof. M. Yunus, 187, 2. kardinál J. Tomko, 162, a 3. V. V. Pjakin, prezident Fondu konceptuálnych technologií, 155.



Do tejto ankety boli nominované v súlade so Štatútom „Mierovej ceny zo Slovenska 2015“ aj slovenské osobnosti : B. Filan, spisovateľ, textár, cestovateľ ..., za polstoročný vplyv na cítenie, myslenie a správanie sa ľudí všetkých generácií..., J. Kubiš, za diplomaciu a prínos k mierovým riešeniam medzinárodných konfliktov, P. Čekan, o. i. za objavy v diagnostike rakoviny, a M. Straková, etnologička, speváčka, pedagogička..., o. i. za rozvíjanie tradície ľudovej kultúry do súčasnosti, pričom prof. M. Novák, riaditeľ Neuroimunologického ústavu SAV, ... za riešenia liečby Alzheimerovej choroby a vakcíny na 2019-nCoV na základe rozhodnutia Medzinárodného mierového výboru bude mimoriadne vyhlásený za laureáta.



Dr. Peter Kasalovský, predstaviteľ združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub od roku 1993 a jeho Medzinárodného mierového výboru od vzniku v roku 2015.



