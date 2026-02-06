< sekcia Ekonomika
AKI: SR robí zásadné kroky k vyššej odolnosti v kyberbezpečnosti
Stratégia odolnosti kritických subjektov reaguje na zmenené bezpečnostné prostredie - vojnu na Ukrajine, migračné tlaky, klimatické extrémy či nárast hybridných a kybernetických útokov.
Autor TASR
Bratislava 6. februára (TASR) - Slovensko vstupuje do novej etapy ochrany kľúčových systémov štátu a robí zásadné kroky k jeho vyššej odolnosti v kritickej infraštruktúre. Stratégia odolnosti kritických subjektov SR a Národná stratégia kybernetickej bezpečnosti na roky 2026 až 2030, ktoré vláda schválila v úvode roka, predstavujú zásadný míľnik v posilňovaní schopnosti Slovenska čeliť krízam, digitálnym hrozbám aj prírodným rizikám. Informoval o tom v piatok prezident Asociácie kritickej infraštruktúry SR (AKI SR) Tibor Straka. Asociácia zohrala pri príprave oboch stratégií expertnú úlohu.
„Naším cieľom je, aby stratégie priniesli konkrétne výsledky pre zvyšovanie odolnosti kritickej infraštruktúry. AKI SR bude aktívne dohliadať na ich implementáciu a naďalej zastupovať hlas odborného sektora pri všetkých dôležitých rozhodnutiach,“ uviedol Straka.
Stratégia odolnosti kritických subjektov reaguje na zmenené bezpečnostné prostredie - vojnu na Ukrajine, migračné tlaky, klimatické extrémy či nárast hybridných a kybernetických útokov. Prináša prechod od pasívnej ochrany k proaktívnemu riadeniu rizík, založenému na prevencii, pripravenosti a systematickom posilňovaní odolnosti. Slovensko sa jej prijatím zaradilo medzi prvé tri krajiny Európskej únie, ktoré splnili povinnosť vypracovať národnú stratégiu v tejto oblasti.
„Národná stratégia kybernetickej bezpečnosti vytvára jasný rámec ochrany digitálneho priestoru štátu, verejných inštitúcií a kritickej infraštruktúry. Dokument kladie dôraz na praktické opatrenia, ktoré majú chrániť energetiku, dopravu, zdravotníctvo či informačné systémy - služby nevyhnutné pre každodenný život občanov,“ priblížil Straka.
Spolupráca s Ministerstvom vnútra (MV) SR a Národným bezpečnostným úradom (NBÚ) sa podľa prezidenta AKI SR opätovne potvrdila ako funkčný model prepájania štátu a odbornej praxe. Spoločným cieľom je, aby prijímané opatrenia neostali len na papieri, ale reálne zvyšovali ochranu kľúčových sektorov a schopnosť štátu poskytovať základné služby aj v čase kríz.
„Nasledujúcim krokom bude identifikácia kritických subjektov a príprava akčného plánu kybernetickej stratégie,“ dodal Straka. AKI SR podľa neho zostáva odborným garantom tohto procesu a spoľahlivým partnerom štátu pri budovaní bezpečného a odolného Slovenska.
