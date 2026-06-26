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AKI SR uzatvorila strategické partnerstvo s Indiou
Slovenská republika a Indická republika rozširujú spoluprácu v oblasti digitálnej bezpečnosti a pokročilých kryptografických technológií.
Autor OTS
Bratislava 26. júna (OTS) - Asociácia kritickej infraštruktúry Slovenskej republiky (AKI SR) a indická vládna organizácia Centre for Development of Telematics (C-DOT) podpísali pri príležitosti návštevy predsedu vlády Indickej republiky Narendru Modiho na Slovensku Memorandum o porozumení, ktoré vytvára základ pre spoločný vývoj a implementáciu kvantovo bezpečných technológií a ochranu kritickej infraštruktúry.
Za slovenskú stranu memorandum podpísal Tibor Straka, prezident Asociácie kritickej infraštruktúry Slovenskej republiky, a na indickej strane ho podpísal Rajkumar Upadhyay, generálny riaditeľ C-DOT.
Dohoda otvára priestor pre rozvoj spoločných riešení v oblasti kybernetickej bezpečnosti a kvantovo odolnej kryptografie. Zameriava sa najmä na ochranu systémov, ktoré tvoria základ fungovania digitálnej ekonomiky a kritickej infraštruktúry. Cieľom spolupráce je posilniť odolnosť týchto systémov v podmienkach rastúcich kybernetických hrozieb a technologických zmien vrátane nástupu kvantových výpočtov.
Spolupráca nadväzuje na rozvíjajúci sa technologický dialóg medzi Slovenskom a Indiou v oblasti digitálnych technológií, kybernetickej bezpečnosti a budovania odolnosti kritickej infraštruktúry.
Význam Memoranda o porozumení medzi AKI SR a C-DOT potvrdzuje aj oficiálne Spoločné vyhlásenie Slovenskej republiky a Indickej republiky prijaté pri príležitosti návštevy predsedu vlády Indickej republiky na Slovensku dňa 15. júna 2026. V jeho presnom znení sa uvádza:
„Lídri uznali rastúci význam posilňovania spolupráce v oblasti znižovania rizika katastrof a budovania odolnosti a dohodli sa rozšíriť spoluprácu v oblastiach odolnej infraštruktúry, budovania kapacít, výmeny poznatkov a inštitucionálnej spolupráce. Lídri sa dohodli posilniť spoluprácu pri ochrane kritickej informačnej infraštruktúry a pri prevencii počítačovej kriminality a boji proti nej, pričom budú podporovať otvorený, bezpečný, prístupný, stabilný, interoperabilný, odolný a mierový digitálny priestor. Lídri zároveň vyjadrili odhodlanie navzájom sa podporovať pri ochrane systémov informačných technológií pred novými kvantovými hrozbami pre kryptografické systémy, a to aj prostredníctvom pripravenosti na prechod k postkvantovej bezpečnosti. V tejto súvislosti konštatovali, že takúto spoluprácu ďalej uľahčí Memorandum o spolupráci podpísané v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry a postkvantovej kryptografie.“
Citované ustanovenie spoločného vyhlásenia zaraďuje memorandum medzi konkrétne nástroje implementácie strategických priorít, na ktorých sa dohodli predsedovia vlád Slovenskej republiky a Indickej republiky, a vytvára pevný základ pre dlhodobú spoluprácu v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry, postkvantovej kryptografie a budovania digitálnej odolnosti.
Celý proces prípravy Memoranda o porozumení medzi AKI SR a C-DOT bol systematicky podporený Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a koordinovaný prostredníctvom diplomatických zastúpení oboch krajín.
AKI SR pri tejto príležitosti vyjadruje osobitné poďakovanie štátnemu tajomníkovi Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislavovi Chovancovi, veľvyslankyni Indickej republiky v Slovenskej republike Apoorve Srivastave a veľvyslancovi Slovenskej republiky v Indii Róbertovi Maxiánovi za ich mimoriadny osobný vklad, podporu a iniciatívu. Ich aktívne úsilie významne prispelo k vytvoreniu podmienok pre túto strategickú spoluprácu a k posilneniu vzájomných vzťahov medzi Slovenskou republikou a Indickou republikou v oblasti pokročilých technologických riešení.
„V digitálnom svete vzdialenosť prestáva byť dôležitá. Rozhodujúce je, keď sa stretnú partneri so spoločnou víziou a odhodlaním hľadať nové, spoľahlivé a bezpečné riešenia,“ uviedol Tibor Straka, prezident Asociácie kritickej infraštruktúry Slovenskej republiky.
Spolupráca je postavená na prepojení odborných a technologických kapacít, pričom Slovenská republika prináša najmä špecializovanú expertízu v oblasti postkvantovej kryptografie a ochrany kritickej infraštruktúry, ktorá bude na aplikačnej úrovni realizovaná predovšetkým spoločnosťou Decent Cybersecurity. Tá patrí medzi etablovaných inovátorov v oblasti postkvantovej kryptografie na medzinárodnej úrovni a je jedným zo zakladajúcich členov AKI SR. Na indickom trhu pôsobí prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Arkanum Deeptech Private Limited.
India vstupuje do partnerstva ako významný technologický hráč s rozsiahlym vedecko-výskumným zázemím v rámci strategického programu National Quantum Mission a s ambíciou stať sa jedným z hlavných svetových lídrov v tejto oblasti.
Uzatvorením Memoranda o porozumení Slovensko a India vstupujú do spolupráce, ktorá môže reálne ovplyvniť spôsob, akým budú v budúcnosti chránené digitálne systémy a kritická infraštruktúra na globálnej úrovni, a zároveň predstavuje nový míľnik v rozvoji strategického partnerstva oboch krajín v oblasti digitálnej bezpečnosti, kvantových technológií a budovania odolnej digitálnej budúcnosti.
Za slovenskú stranu memorandum podpísal Tibor Straka, prezident Asociácie kritickej infraštruktúry Slovenskej republiky, a na indickej strane ho podpísal Rajkumar Upadhyay, generálny riaditeľ C-DOT.
Dohoda otvára priestor pre rozvoj spoločných riešení v oblasti kybernetickej bezpečnosti a kvantovo odolnej kryptografie. Zameriava sa najmä na ochranu systémov, ktoré tvoria základ fungovania digitálnej ekonomiky a kritickej infraštruktúry. Cieľom spolupráce je posilniť odolnosť týchto systémov v podmienkach rastúcich kybernetických hrozieb a technologických zmien vrátane nástupu kvantových výpočtov.
Spolupráca nadväzuje na rozvíjajúci sa technologický dialóg medzi Slovenskom a Indiou v oblasti digitálnych technológií, kybernetickej bezpečnosti a budovania odolnosti kritickej infraštruktúry.
Význam Memoranda o porozumení medzi AKI SR a C-DOT potvrdzuje aj oficiálne Spoločné vyhlásenie Slovenskej republiky a Indickej republiky prijaté pri príležitosti návštevy predsedu vlády Indickej republiky na Slovensku dňa 15. júna 2026. V jeho presnom znení sa uvádza:
„Lídri uznali rastúci význam posilňovania spolupráce v oblasti znižovania rizika katastrof a budovania odolnosti a dohodli sa rozšíriť spoluprácu v oblastiach odolnej infraštruktúry, budovania kapacít, výmeny poznatkov a inštitucionálnej spolupráce. Lídri sa dohodli posilniť spoluprácu pri ochrane kritickej informačnej infraštruktúry a pri prevencii počítačovej kriminality a boji proti nej, pričom budú podporovať otvorený, bezpečný, prístupný, stabilný, interoperabilný, odolný a mierový digitálny priestor. Lídri zároveň vyjadrili odhodlanie navzájom sa podporovať pri ochrane systémov informačných technológií pred novými kvantovými hrozbami pre kryptografické systémy, a to aj prostredníctvom pripravenosti na prechod k postkvantovej bezpečnosti. V tejto súvislosti konštatovali, že takúto spoluprácu ďalej uľahčí Memorandum o spolupráci podpísané v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry a postkvantovej kryptografie.“
Citované ustanovenie spoločného vyhlásenia zaraďuje memorandum medzi konkrétne nástroje implementácie strategických priorít, na ktorých sa dohodli predsedovia vlád Slovenskej republiky a Indickej republiky, a vytvára pevný základ pre dlhodobú spoluprácu v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry, postkvantovej kryptografie a budovania digitálnej odolnosti.
Celý proces prípravy Memoranda o porozumení medzi AKI SR a C-DOT bol systematicky podporený Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a koordinovaný prostredníctvom diplomatických zastúpení oboch krajín.
AKI SR pri tejto príležitosti vyjadruje osobitné poďakovanie štátnemu tajomníkovi Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislavovi Chovancovi, veľvyslankyni Indickej republiky v Slovenskej republike Apoorve Srivastave a veľvyslancovi Slovenskej republiky v Indii Róbertovi Maxiánovi za ich mimoriadny osobný vklad, podporu a iniciatívu. Ich aktívne úsilie významne prispelo k vytvoreniu podmienok pre túto strategickú spoluprácu a k posilneniu vzájomných vzťahov medzi Slovenskou republikou a Indickou republikou v oblasti pokročilých technologických riešení.
„V digitálnom svete vzdialenosť prestáva byť dôležitá. Rozhodujúce je, keď sa stretnú partneri so spoločnou víziou a odhodlaním hľadať nové, spoľahlivé a bezpečné riešenia,“ uviedol Tibor Straka, prezident Asociácie kritickej infraštruktúry Slovenskej republiky.
Spolupráca je postavená na prepojení odborných a technologických kapacít, pričom Slovenská republika prináša najmä špecializovanú expertízu v oblasti postkvantovej kryptografie a ochrany kritickej infraštruktúry, ktorá bude na aplikačnej úrovni realizovaná predovšetkým spoločnosťou Decent Cybersecurity. Tá patrí medzi etablovaných inovátorov v oblasti postkvantovej kryptografie na medzinárodnej úrovni a je jedným zo zakladajúcich členov AKI SR. Na indickom trhu pôsobí prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Arkanum Deeptech Private Limited.
India vstupuje do partnerstva ako významný technologický hráč s rozsiahlym vedecko-výskumným zázemím v rámci strategického programu National Quantum Mission a s ambíciou stať sa jedným z hlavných svetových lídrov v tejto oblasti.
Uzatvorením Memoranda o porozumení Slovensko a India vstupujú do spolupráce, ktorá môže reálne ovplyvniť spôsob, akým budú v budúcnosti chránené digitálne systémy a kritická infraštruktúra na globálnej úrovni, a zároveň predstavuje nový míľnik v rozvoji strategického partnerstva oboch krajín v oblasti digitálnej bezpečnosti, kvantových technológií a budovania odolnej digitálnej budúcnosti.