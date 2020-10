Ako naučiť deti správne hospodáriť s peniazmi

Bratislava 22. októbra (OTS) - Dá sa povedať, že žijeme vo svete blahobytu. Väčšina nemá problém kúpiť si nové rifle, kabelku či ísť na dovolenku do zahraničia. Spôsoby, ako minúť svoje peniaze, sú skoro neobmedzené. Dôležité je byť si vedomý skutočnej hodnoty peňazí, naučiť sa s nimi správne hospodáriť a vedieť si určiť priority – a to najlepšie praxou. Byť finančne vzdelaným znamená rozumieť konceptu financií a vnímať aj riziká s nimi spojené. Práve vedomosti pomáhajú nestratiť sa vo finančných povinnostiach, a preto je dobré ich získavať už v detstve. A pomôcť v tom môže aj nová hra Quanto.Ukazuje to testovanie PISA 2018, realizované Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktoré sledovalo finančnú gramotnosť vyše 115-tisíc žiakov z celého sveta. Program PISA pravidelne vyhodnocuje schopnosť 15-ročných tínedžerov pretaviť vedomosti získané v škole do riešení reálnych životných situácií. Výsledky ukázali, že deti vo veľkej miere nakupujú online, platia mobilom alebo majú vlastné bankové účty, teda robia ekonomické rozhodnutia.Podľa výsledkov PISA 2018 by na tom slovenskí žiaci mohli byť aj lepšie. Vo všeobecnom výsledku finančnej gramotnosti skončilo Slovensko pod priemerom, horšie výsledky dosiahli žiaci z Čile, Srbska, Peru či Indonézie. Dobrou správou je, že oproti predošlému testovaniu v roku 2012 naši žiaci dosiahli tretí najlepší posun, stále je však čo zlepšovať.Aby mohli deti o svete peňazí premýšľať múdro a zodpovedne, potrebujú mu rozumieť. Najlepší spôsob, ako ich niečo naučiť, je byť im vzorom. Zhovárať sa s nimi o tom, čomu nerozumejú, a vštepovať im návyky kritického myslenia a hospodárenia s peniazmi. A hravou formou, akú pripravil Kaufland, je to jednoduchšie, než si myslíte.Ak to nechcete po prvý raz zisťovať v reálnom živote, zahrajte si s nimi finančnú spoločenskú hru Quanto, ktorú pripravil reťazec Kaufland . Hráčky a hráči sa pri nej nevtieravou formou naučia hospodáriť s peniazmi. Cieľom je využiť vstupný kapitál do hry v hracej hodnote 1 000 eur na to, aby na konci hry vlastnili čo najväčšiu sumu hracích peňazí.Hra deti prostredníctvom hracích políčok naučí platiť fixné výdavky na dopravu, nákupy či hypotéku, rátať s pravidelným garantovaným mesačným príjmom – výplatou, ale aj mať sa na pozore pred nechcenou výpoveďou. Predstaví im zodpovednosť pri hospodárení s vlastnými financiami a pôžičkou. Na zadnej strane každého hracieho políčka sa ukrývajú zaujímavosti zo sveta financií, takže zistíte, aký zvláštny bankomat sa nachádza v Dubaji alebo v ktorej krajine sa platí aj zubami delfínov.Spoločenskú hru Quanto si môžete kúpiť v každej predajni Kauflandu. Nájdete v nej hraciu dosku s otvormi na hracie políčka, kocky, hracie figúrky, hracie peniaze, kartičky a žetóny.Nazbierané políčka vložíte do hracieho plánu a hra pre celú rodinu sa môže začať!Viac o vernostnej akcii nájdete na www.quantohra.sk