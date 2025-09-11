< sekcia Ekonomika
Ako pracovné prostredie rozhoduje o udržaní talentov
Pre tisíce mladých Slovákov prináša začiatok nového semestra nielen návrat do škôl a univerzít, ale aj otázky o budúcnosti – zostať na Slovensku alebo odísť.
Autor OTS
Celkovo žije v zahraničí takmer 10 % Slovákov, pričom medzi tými, ktorí odchádzajú, je až 43 % vysokoškolsky vzdelaných. A hoci v posledných rokoch trend mierne klesá (index odlivu mozgov klesol z 4,0 na 3,9), odliv mozgov je stále aktuálnou témou. Trend nie je len štatistickým úkazom, ale reálnou stratou našej ekonomiky, výskumu a budúcich inovácií. Čísla ukazujú, že rozhodovanie Slovákov, či odísť je zložité a motivácie rozmanité - vyššia kvalita univerzít, lepšie pracovné príležitosti, vyššie mzdy a možnosť získať skúsenosti v zahraničí. Napriek tomu viac ako polovica Slovákov žijúcich v zahraničí návrat nevylučuje – motiváciou sú najmä rodina, priatelia, ale aj túžba prispieť k zmene doma či lepšia pracovná ponuka. Ak chceme Slovensko, kde mladí zostávajú, vracajú sa a tvoria hodnoty, potrebujeme firmy, kde sa cení nie len výkon, ale hlavne človek.
Prieskumy ukazujú, že len 37 % Slovákov je so svojou prácou skutočne spokojných. Najčastejšie dôvody nespokojnosti sú nízke mzdy, obmedzené možnosti rozvoja a slabá dôvera vo vedenie spoločnosti. Napriek generačným rozdielom majú zamestnanci v rôznom veku prekvapivo podobné očakávania od kvalitného pracovného prostredia. Medzi najčastejšie patria:
● zdravé a bezpečné pracovné podmienky (až 70 % ich považuje za najdôležitejšie),
● férovosť, čestnosť a otvorená komunikácia (49 % a 46 %),
● rovnováha medzi prácou a osobným životom (43 %),
● finančné benefity (86 % si cení príspevky na stravu, dovolenku či poistenie),
● možnosť rozvoja a kariérneho rastu,
● podpora diverzity, rovnosti a inklúzie – najmä pre mladšiu generáciu dôležitá téma.
Foto: Siemens Healthineers
Očakávania zamestnancov sa v porovnaní s minulosťou menia – Slováci dnes hľadajú okrem stability a istoty, aj zmysluplnú prácu, priestor na rozvoj a férový prístup.
Prieskumy ukazujú, že až 89 % ľudí očakáva od firiem aktívnu angažovanosť v oblastiach ako ochrana životného prostredia, starostlivosť o zamestnancov, podpora komunity a transparentná komunikácia. Zamestnanci pritom kladú dôraz najmä na firemnú kultúru, ktorá by mala byť bezpečná, inkluzívna a postavená na vzájomnom rešpekte. Kľúčovými faktormi sú tiež dôvera vo vedenie a pocit, že hlas zamestnancov je vypočutý. Tieto trendy si uvedomuje aj spoločnosť Siemens Healthineers, ktorá na Slovensku nielen vyvíja, ale aj vyrába špičkové medicínske prístroje.
“Pracujeme na inováciách i technológiách, ktoré zachraňujú životy na celom svete - od špičkových CT či MR prístrojov až po riešenia využívajúce umelú inteligenciu zabudovanú do jediného tlačidla napríklad pri ultrazvukových prístrojoch, ktoré nielen vyvíjame, ale aj vyrábame. A to všetko robíme doma, na Slovensku. Vytvárame pre ľudí pracovné prostredie, v ktorom si povedia: mám tu podporu, perspektívu aj hodnoty,“ hovorí Vladimír Šolík, výkonný riaditeľ spoločnosti Siemens Healthineers.
Spoločnosť získala aj tento rok prestížny certifikát Great Place to Work – medzinárodne uznávané ocenenie, ktoré získavajú zamestnávatelia s výnimočnou firemnou kultúrou a pozitívnou zamestnaneckou skúsenosťou. Certifikácia je založená výlučne na anonymnom prieskume medzi zamestnancami a krátkom dotazníku o firemnej kultúre. Na Slovensku získa certifikát každoročne približne 10 firiem, pričom ide o zamestnávateľov z rôznych odvetví. Bez dôvery zamestnancov nie je možné certifikáciu Great Place to Work® získať, práve preto je certifikát vnímaný ako objektívny dôkaz skutočne kvalitnej firemnej kultúry.
Foto: Siemens Healthineers
Udržanie mladých talentov na Slovensku, či ich prilákanie späť zo zahraničia, je možné práve prostredníctvom firiem, ktoré vytvárajú bezpečné, otvorené a férové pracovné prostredie. Takéto prostredie dáva mladým ľuďom pocit, že môžu byť spokojní profesionálne i osobne. Kľúčovým faktorom je pritom aktívna spolupráca firiem s univerzitami, ktorá umožňuje študentom zapojiť sa do reálnych projektov už počas štúdia pod vedením skúsených mentorov z praxe.
Tento prístup potvrdzuje aj Vladimír Šolík: "Podporujeme diverzitu, udržateľnosť, podporujeme ženy v IT a spolupracujeme s technickými univerzitami v Bratislave, Žiline a Košiciach, kde študenti pracujú na reálnych projektoch, od vývoja AI aplikácií pre diagnostiku až po softvér pre rôzne zobrazovacie prístroje." Ako dodáva: "Takéto prepojenie otvára cestu pre talenty, ktoré by inak možno odišli. Práca na svetových projektoch, ktoré majú aj vyšší zmysel sa pre nich stáva reálnou a atraktívnou možnosťou aj doma, na Slovensku."
Mnohé firmy dnes chápu, že len spokojný a motivovaný zamestnanec dokáže vytvárať hodnoty a inovácie, ktoré posúvajú nielen firmu, ale aj krajinu vpred. V situácii, keď každý mladý talent predstavuje potenciálnu hodnotu až 2,8 mil. € počas pracovného života, je vytvorenie takéhoto prostredia rozhodujúce. Je teda dôležité, aby sa o téme pracovného prostredia hovorilo nielen v kontexte udelenia certifikátov, ale aj v širšej spoločenskej diskusii.
Len zvyšovať platy už nestačí
Foto: Siemens Healthineers
Great Place to Work
Keď ide o budúcnosť krajiny
