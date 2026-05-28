Ako prebieha hodnotenie TOP obchodov na Slovensku?
Predstavte si, že do obchodu príde zákazník. Obzerá tovar, urobí si fotku, nechá si poradiť, nakúpi a odchádza. Nič nezvyčajné? Opak je pravdou.
Autor OTS
Bratislava 28. mája (OTS) - To, čo pôsobí ako bežný nákup, mohla byť návšteva inšpektora alebo inšpektorky spoločnosti ppm factum. O svojom nákupe napíšu podrobnú správu, ktorá slúži ako podklad na výber finalistov a neskôr aj víťazov súťaže Visa Slovak Top Shop.
Príbeh z úvodu je značne zjednodušený. To, čo sme opísali, je takzvaný mystery shopping. Odborníci zo spoločnosti ppm factum ho realizujú pre prestížnu súťaž Visa Slovak Top Shop už od jej vzniku. Mystery shopping je dobre vyladený a rokmi overený proces, počas ktorého sa vyškolený človek správa ako úplne bežný zákazník. Možno je troška zvedavejší a kladie viac otázok, no nijako nevyčnieva z davu. Až na to, že si všetky svoje skúsenosti po nákupe zapíše do dotazníka a doplní ich fotkami. Konkrétne dotazník pre Visa Slovak Top Shop má osem kategórií hodnotenia:
1. Exteriér prevádzky
2. Koncept a dizajn obchodu
3. Navigácia a orientácia v prevádzke, prípadne v oddelení a regáloch
4. Vystavenie tovaru alebo prezentácia služieb
5. Reklama v mieste predaja, a to vrátane prebiehajúcich akcií
6. Podpora digitálnych a bezhotovostných spôsobov platenia
7. Využitie digitálnych nosičov – obrazoviek, tabletov
8. Personál obchodu
Report mystery shoppera je ešte podrobnejší a slúži ako podklad na výber troch finalistov súťaže v každom mesiaci. Do celoročného finále teda postupuje 12 obchodov. Tam už o víťazoch rozhoduje porota zložená z odborníkov z praxe, akademickej sféry aj zo šéfredaktorov médií zameraných na maloobchod.
Ako už napovedá názov, pri formáte Retail Walk navštevujú obchody skúsení inšpektori počas „prechádzky“. Sú však v úlohe odborných sprievodcov. Skupinky dvoch a viac ľudí sa snažia vystupovať inkognito a ich návšteva má jasnú štruktúru. Môžu sa však zamerať len na niektoré prvky vybraných obchodov, ako sú osvetlenie, technické inovácie či celkový dojem z dizajnu obchodu. Metodika je teda odlišná: kým inšpektori ppm factum pôsobia utajenejšie a aj ich reporty sú anonymné, inšpektori pri Retail Walk priamo na mieste dávajú rady a odporúčania klientom, ktorých sprevádzajú.
Pozrime sa, ako taký Retail Walk vyzerá. Len celkom nedávno bola hosťkou podujatia Retail Club Heidemarie Kriz, ktorá pôsobí už viac ako 25 rokov ako architektka a dizajnérka obchodov. Spolupracovala so značkami ako Apple Store, Humanic, Nike či Levi’s. Tento rok bola členkou poroty EuroShop Retail Design Award 2026 a organizácia Rethink Retail (USA) jej udelila ocenenie Top Retail Expert. Získala ho už druhýkrát po sebe. Toto prestížne ocenenie má len necelá stovka ľudí na celom svete. Heidemarie Kriz sprevádza klientov po tých najlepších obchodoch vo Viedni, Benátkach aj v New Yorku.
Heidemarie Kriz vzala svoju skupinu na „prechádzku“ po nákupnom centre Eurovea. V dizajnovom koncepte značky NEHERA upozornila na tri steny, ktoré sa využívajú na premietanie rôznych záberov. Atmosféra predajne sa tak mení každý deň podľa toho, aký obsah sa práve zobrazuje. V dvojposchodovej prevádzke COS Heidi poukázala na nevyužitý potenciál prázdneho priestoru. Obchodu CUBE podľa nej chýbal príbeh vo výkladoch. Málo tovaru vo výklade nemala prevádzka Asian Shop, naopak, všetkého bolo akosi priveľa. Rôzne drevené regály pôsobili, akoby ich náhodne kúpili v „garážovom výpredaji“. Obchod Tefal by mal viac pracovať s bodovým osvetlením a Skechers s farebnosťou. Rady a postrehy Heidemarie Kriz vnímala jej skupina hostí a členov Retail Clubu ako osožné a okamžite využiteľné v praxi.
Vedeli ste, že bratia André Michelin a Édouard Michelin vymysleli sprievodcu, aby podporili motoristický turizmus, a tým zvýšili opotrebovanie a predaj svojich pneumatík? Z pôvodného marketingového nástroja sa však časom stal svetovo uznávaný bedeker „Michelin Guide“. To je aj prvý spoločný prvok s Visa Slovak Top Shop: bratia Michelinovci najali anonymných inšpektorov, ktorí začali odborne a systematicky hodnotiť reštaurácie, ku ktorým sa oplatilo merať cestu autom.
Druhým spoločným menovateľom je hodnotenie prvých troch miest, rovnako ako Michelin udeľuje jednu až tri hviezdičky.
Nuž a tretím prvkom je ambícia upriamiť pozornosť na prevádzky, ktoré skutočne spĺňajú odborné kritériá. Jednoducho sú to miesta, ktoré by nemali chýbať na vašom zozname návštev. Medzi najúspešnejšie prevádzky, ktoré prešli procesom hodnotenia inšpektormi ppm factum a odbornou porotou Visa Slovak Top Shop, patria absolútny víťaz za rok 2025 iHRYsko v Bratislave, ale aj víťazi predchádzajúcich ročníkov: Slovnaft na Prístavnej v hlavnom meste, Včelovina v Smoleniciach, Lyra Park v Ivanke pri Nitre či Modranka v Modre. „Hodnotiace nákupy v rámci projektu Visa Slovak Top Shop ukazujú rastúcu úroveň zákazníckeho zážitku, ktorý slovenské predajne poskytujú svojim zákazníkom. Finalisti a víťazi sa môžu smelo porovnávať s obchodmi v západnej Európe,“ potvrdzuje za ppm factum s.s. Michaela Klobásková, Retail Audit Director.
Obe spomenuté metódy hodnotenia sú odbornou sondou do fungovania kamenných prevádzok po celom Slovensku a v prípade Retail Walk aj po celom svete. Cieľom je odhaliť pozitíva, ale aj poukázať na nedostatky, a tým pozdvihnúť kvalitu nákupného prostredia na celom Slovensku. Ocenenie navyše dodáva elán a posilňuje entuziazmus obchodníkov v týchto neľahkých časoch.
Tajní inšpektori ppm factum už hodnotili aj prvých finalistov tohto roka. Sú nimi predajne LEDCO v Trnave, Vitanella v Trenčíne, Berndorf Sandrik v Bratislave a Dom&Dvor v Banskej Štiavnici. Dodajme, že rodina Sandrikovcov dala vznik firme a značke Sandrik na Slovensku, neskôr sa spojila s rakúskou firmou Berndorf. Tá bola až do povojnových zmien prakticky vedená rodinou Kruppovcov. Dá sa teda povedať, že všetci tohtoroční finalisti boli alebo sú rodinnými firmami.
Poslaním projektu Visa Slovak Top Shop je upriamiť pozornosť práve na takéto kamenné prevádzky. Na obchody, ktoré majú za sebou pútavý príbeh. Ich majitelia a personál chcú zákazníkom ponúknuť to najlepšie, čo vedia, a s touto myšlienkou ráno vstávajú aj večer líhajú do postele.
Ktorého z víťazov a finalistov navštívite tento rok vy?
Ak poznáte prevádzku, ktorá si zaslúži ocenenie, napíšte svoj TIP na adresu nominacia@slovaktopshop.sk
