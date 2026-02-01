< sekcia Ekonomika
Ako sa darí ženám vo vedení firiem? Analýza porovnala SR a ČR
Analýza je založená na dátach platformy LinkedIn, pričom identifikovala približne 200.000 žien a 570.000 mužov na Slovensku a 800.000 žien a 1,6 milióna mužov v Česku.
Autor TASR
Bratislava 1. februára (TASR) - Zatiaľ čo ženy v Česku obsadzujú 33 % vedúcich pozícií, na Slovensku je to 24 %. Vyplýva to z Diversity Report 2025 náborovej platformy Datacruit (skupina Seyfor), ktorý porovnáva rodové zastúpenie vo vedúcich pozíciách na oboch trhoch. Najkonzervatívnejšou oblasťou zostáva pozícia generálny riaditeľ (CEO), kde ženy v oboch krajinách nedosahujú ani pätinu.
„Údaje z našej štúdie, ktorú pravidelne aktualizujeme, ukazujú, že diverzita v českom leadershipe sa vyvíja v prospech žien lepšie ako na Slovensku. Zmeny nie sú rýchle, ale sú systematické,“ uviedol CEO Datacruit Zdeněk Bajer. Doplnil, že v Česku sa podiel žien na vedúcich pozíciách oproti roku 2021 zvýšil z 28 % na 33 %, kým na Slovensku podľa dát stagnuje, pričom v minulom roku dosiahol 25 %.
Analýza je založená na dátach platformy LinkedIn, pričom identifikovala približne 200.000 žien a 570.000 mužov na Slovensku a 800.000 žien a 1,6 milióna mužov v Česku. Vo vzorke bolo na Slovensku 112.000 ľudí na vedúcich pozíciách, v Česku 268.000.
Na úrovni CEO dosiahli ženy približne 15 % na Slovensku a 16 % v Česku, muži podľa reportu 85 %, respektíve 84 %. Viac ako 70 % žien aj mužov na tejto úrovni má v oboch krajinách viac ako desať rokov praxe. „Rola CEO zostáva z hľadiska rodovej diverzity jednou z najkonzervatívnejších,“ konštatoval Bajer.
Z reportu zároveň vyplýva, že do vrcholových pozícií sa najčastejšie dostávajú ľudia so vzdelaním v ekonomicko-biznisových a technických odboroch. Ženy v oboch krajinách podľa analýzy študovali najmä ekonomicko-biznisové smery a marketing, pričom u mužov je na Slovensku trend podobný a v Česku sa viac sústredia na finančníctvo.
Na Slovensku ženy vo vedúcich pozíciách najčastejšie vyštudovali Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Univerzitu Komenského v Bratislave a Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici. U mužov sa k bratislavským školám pridáva aj Slovenská technická univerzita v Bratislave a Žilinská univerzita v Žiline. V oboch krajinách sa ženy aj muži na vedúcich pozíciách podľa reportu najčastejšie rozhodujú pre štúdium v hlavnom meste.
„Údaje z našej štúdie, ktorú pravidelne aktualizujeme, ukazujú, že diverzita v českom leadershipe sa vyvíja v prospech žien lepšie ako na Slovensku. Zmeny nie sú rýchle, ale sú systematické,“ uviedol CEO Datacruit Zdeněk Bajer. Doplnil, že v Česku sa podiel žien na vedúcich pozíciách oproti roku 2021 zvýšil z 28 % na 33 %, kým na Slovensku podľa dát stagnuje, pričom v minulom roku dosiahol 25 %.
Analýza je založená na dátach platformy LinkedIn, pričom identifikovala približne 200.000 žien a 570.000 mužov na Slovensku a 800.000 žien a 1,6 milióna mužov v Česku. Vo vzorke bolo na Slovensku 112.000 ľudí na vedúcich pozíciách, v Česku 268.000.
Na úrovni CEO dosiahli ženy približne 15 % na Slovensku a 16 % v Česku, muži podľa reportu 85 %, respektíve 84 %. Viac ako 70 % žien aj mužov na tejto úrovni má v oboch krajinách viac ako desať rokov praxe. „Rola CEO zostáva z hľadiska rodovej diverzity jednou z najkonzervatívnejších,“ konštatoval Bajer.
Z reportu zároveň vyplýva, že do vrcholových pozícií sa najčastejšie dostávajú ľudia so vzdelaním v ekonomicko-biznisových a technických odboroch. Ženy v oboch krajinách podľa analýzy študovali najmä ekonomicko-biznisové smery a marketing, pričom u mužov je na Slovensku trend podobný a v Česku sa viac sústredia na finančníctvo.
Na Slovensku ženy vo vedúcich pozíciách najčastejšie vyštudovali Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Univerzitu Komenského v Bratislave a Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici. U mužov sa k bratislavským školám pridáva aj Slovenská technická univerzita v Bratislave a Žilinská univerzita v Žiline. V oboch krajinách sa ženy aj muži na vedúcich pozíciách podľa reportu najčastejšie rozhodujú pre štúdium v hlavnom meste.