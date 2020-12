Ako stihnúť prechod na nový zálohový systém recyklácie v obchode

Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván

Bratislava 10. decembra (OTS) - Systém, ktorý už v rôznych formách funguje v niekoľkých desiatkach krajín celého sveta, bude musieť mať slovenský obchod od 1.1.2022. Obchodníci museli akceptovať návrh zákona, ktorým sa posúva účinnosť Zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje z 2023 na 1.1.2022. Avšak pandémia priniesla množstvo iných povinností, ktoré ešte viac skrátili čas a energiu na prípravu prechodu z doterajšieho systému separovaného zberu obalov. Ministerstvo navyše dosiaľ nevybralo Správcu zálohového systému, ktorý má celý systém operovať a bude rozhodovať o celom technickom a logistickom riešení, vrátane tých najvážnejších detailov. Retail Innovations Conference pripravuje na rok 2021 seriál online eventov, počas ktorých chce do tejto témy vniesť viac svetla.“ uvádza, spoluorganizátor podujatia Retail Innovations Conference.“ konkretizuje, výkonný riaditeľ a organizátor konferencií RIC.Zálohový systém by mal byť podľa citovaného Zákona nastavený tak kvalitne, aby dokázal do roku 2024 vyzbierať 77 % plastových fliaš. Z pohľadu retailu je dôležité plánovať a budovať celý environment v dostatočnom predstihu a s víziou plnenia týchto ambicióznych cieľov zberu jednorazových obalov na nápoje. Termín 1.1.2022 sa nezadržateľne blíži! Retail Innovatios Conference (RIC) je odborný festival, ktorý od roku 2017 hostí v Bratislave inšpiratívnych rečníkov a zdieľa praktické užitočné riešenia pre maloobchod z celého sveta.