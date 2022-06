Ako vybrať fakturačný program pre drobných podnikateľov

Bratislava 29. júna (OTS) - Stačí do nich nahrať údaje a za niekoľko minút máte vytvorený doklad pre klienta na úhradu aj pre účtovníčku ako podklad k daňovému priznaniu. Avšak, na trhu je dnes veľa programov a vyznať sa v nich nie je jednoduché. Poradíme vám, aké kritériá by ste mali pri výbere fakturačného programu zvážiť.Účtovníctvo a fakturovanie patria k neobľúbeným a čas konzumujúcim súčastiam podnikania, ktorým sa ale nevyhnete. V prípade, že s podnikaním začínate a účtovníctvo nie je vašou silnou stránkou, odporúčame aspoň v začiatkoch využívať služby skúsenej účtovníčky. Poradí vám, či si vybrať paušál alebo skutočné výdavky, ako ich evidovať, aj ako ušetriť na daniach.Vypracuje daňové priznanie. Pokladom preň sú, okrem iného, aj faktúry. Ak podnikáte na Slovensku, poskytujete služby či predávate tovary, vašou povinnosťou je faktúry online alebo na papieri vystavovať. Je to tak bez ohľadu na to v akej oblasti podnikáte, či si vediete účtovníctvo, a aj v prípade, že nie ste platcom DPH.Zdroj: UnsplashS vhodným programom to zvládnete aj samy. Vystavenie faktúry vám potrvá len pár minút a znížite riziko chýb. Ušetríte tak čas i peniaze a vyhnete sa problémom so štátom.Na trhu existuje veľké množstvo fakturačných softvéroch. Líšia sa veľkosťou, funkciami, možnosťou prepojenia s inými systémami. Niektoré sú platené, a vôbec nie lacné, v iných môžete fakturovať bezplatne. Pri výbere softvéru sa však nepozerajte len na cenu, dôraz klaďte na to, čo potrebuje vaše podnikanie.Hoci legislatívnych noviniek vo fakturovaní nebýva toľko ako zmien v zákonoch napríklad o daniach, stále je dôležite mať aktuálny a aktualizovaný program. Mal by byť vždy v súlade so súčasnými zákonmi a jeho vývojári dokážu rýchlo zapracovať najnovšie legislatívne zmeny. Vyhnete sa tak situácii, že budete vystavovať faktúry, ktoré nespĺňajú všetky zákonné náležitosti.Mnohým drobným podnikateľom stačí vystavovať faktúry. Ak si napríklad uplatňujú paušálne výdavky, nepotrebujú si viesť účtovníctvo či evidenciu. V prípade, že si účtovníctvo vediete a používate na to softvér, mali by ste si vyberať fakturačný program, ktorý je s ním kompatibilný. Inak riskujete, že sa pri prenose dát z jedného do druhého vyskytnú chyby.Zdroj: UnsplashFakturačné softvéry majú desiatky funkcií. Patrí medzi ne napríklad možnosť uložiť si údaje obchodných partnerov, vystaviť zahraničné faktúry či možnosť sledovať faktúry po splatnosti. Sú podnikatelia, ktorí podľahnú dojmu, že na bežné fakturovanie ich veľa netreba, a aby ušetrili, volia len základný balík. Niektoré funkcie im potom chýbajú.Aplikácia či program by vám mala vystavovanie faktúr uľahčiť, nie sťažiť. Sú softvéry, ktoré majú také komplikované používateľské rozhranie, že aj pri desiatom použití hľadáte základné funkcie. Vyskúšajte ich preto niekoľko a nájdite taký, ktorý sa vám ľahko a intuitívne používa. Ak na fakturáciu chcete využívať mobil, vyberte program, ktorý je možné bez problémov použiť aj na ňom.Cena fakturačných programov sa pohybuje od 0 po niekoľko desiatok eur ročne. Sú softvéry, ktorým platíte paušálny poplatok, ďalšie účtujú napríklad za funkcie alebo počet faktúr. Cena nemá byť základným kritériom, no musíte ju zvážiť vzhľadom na svoj rozpočet a to, čo poplatok za softvér zahŕňa. Nechcete predsa platiť za funkcie, ktoré nikdy nevyužijete.Ak sa už pre platený softvér rozhodnete, vyberte si taký, ktorý ponúka bezplatnú skúšobnú verziu. Budete mať možnosť otestovať ho predtým, ako sa zaviažete k dlhodobému plánu.