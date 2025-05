Ako zaujať životopisom? Toto radí odborníčka

Bratislava 12. mája (TASR) - Prehľadný, stručný a výstižný životopis je kľúčom k úspechu na ceste k novej práci. Nie všetci uchádzači o zamestnanie mu však venujú dostatočnú pozornosť. Životopis by nemal byť univerzálny pre všetky typy pozícií, ale jasne reagovať na požiadavky uvedené v inzeráte a zdôrazniť relevantné skúsenosti a zručnosti uchádzača. Takmer tretina ľudí životopis pri rôznych pozíciách, na ktoré sa hlási, neupravuje. Vyplýva to z ankety personálnej agentúry Grafton, ktorú realizovala na sociálnej sieti LinkedIn počas marca a apríla na vzorke 547 respondentov.



Fotografiu v životopise nemá 37 % ľudí, tá však podľa riaditeľky marketingu personálnej agentúry Jitky Kouby nie je vždy potrebná. „Použitie fotografie je na zvážení každého kandidáta. Ak ju však použije, mala by byť výhradne profesionálna. Určite by nemalo ísť o výrez alebo fotografiu z dovolenky,“ spresnila.



V prípade, že uchádzačom o prácu nikto neodpovedá, je potrebné zistiť príčinu. Niekedy personalisti podľa nej neúspešným kandidátom neodpovedia, no ak sa to opakuje pravidelne alebo sú odpovede zamietavé, chyba bude zrejme na strane uchádzača. Kandidáti totiž často reagujú na inzeráty, na ktoré nemajú požadovanú kvalifikáciou či zručnosti, ako je znalosť jazyka alebo vodičský preukaz konkrétnej skupiny. Odborníčka zdôraznila, že ľudia by mali pozorne čítať požiadavky v inzerátoch. Ďalšou chybou je aj to, že životopis nie je štruktúrovaný.



„Personalistom v súčasnosti totiž pri práci pomáhajú automatizované systémy a na to, aby bol životopis do takéhoto systému vôbec zaradený, musí byť správne štruktúrovaný, inak ho robot nedokáže prečítať,“ vysvetlila Kouba.



V prípade, že sú požiadavky v inzerátoch náročnejšie a vyžadujú si viaceré zručnosti, či už mäkké, alebo tvrdé, tak štruktúrovaný životopis podľa odborníčky nebude stačiť. Potrebné je k nemu doplniť aj motivačný list a vysvetliť, prečo sa uchádzač o danú pozíciu zaujíma, čo ho spája s hodnotami alebo cieľmi firmy a akú pridanú hodnotu jej vie priniesť. Motivačný list by mal byť adresný a vecný, no zároveň má pôsobiť autenticky a osobne. Nie každý ho vie však napísať správne, pomôcť uchádzačom tak môžu sociálne siete či umelá inteligencia. Pri hľadaní prace môže zohrať dôležitú úlohu aj LinkedIn.



„Najmä ak sa zaujímate o niektorú z kancelárskych alebo manažérskych pozícií, mali by ste si dať záležať na svojom profile práve na tejto sociálnej sieti, pretože sem vedie prvá cesta personalistov pri ich obsadzovaní. Profil by mal v prvom rade korešpondovať s vaším životopisom. Mal by byť dobre vyplnený a optimalizovaný na vyhľadávanie kľúčových slov, ale aj správne nastavený,“ dodala odborníčka.