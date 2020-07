Ako zbaviť vzduch vírusov a baktérií? Dá sa to! Vysvetlí nám profesor

Ako zbaviť vzduch vírusov a baktérií Foto: www.freepik.com - Designed by rawpixel.com

Bratislava 8. júla (OTS) - Jeden z najväčších problémov ovzdušia interiérov budov nielen na Slovensku je vysoký obsah rôznych anorganických a organických prachových častíc a tiež aj rôznych mikroorganizmov vrátane ich patogénnych druhov. Zároveň v ovzduší budov je často aj vysoký obsah rôznych organických prchavých látok. Tie sú napríklad súčasťou bežných čistiacich prostriedkov, kozmetických produktov, tvoria hlavnú časť cigaretového dymu a zároveň môžu pochádzať aj z priemyselnej alebo poľnohospodárskej výroby a do interiérov sa dostávajú vetraním. Slovensko patrí v Európskej únii ku krajinám, ktoré sú najviac postihnuté závažnými pľúcnymi chorobami s vysokou úmrtnosťou a existuje tu ich priama súvislosť s kvalitou nášho ovzdušia. Dávno existujúci problém s výskytom vírusov v ovzduší interiérov nadobudol v roku 2020 mimoriadne hrozivé rozmery v podobe pandémie spôsobenej koronavírusom COVID-19.Zlepšovanie kvality ovzdušia vo vonkajšom prostredí je náročná úloha vyžadujúca rôzne komplexné a dlhodobé riešenia. Naopak, zlepšenie jeho kvality v interiéroch budov je úloha omnoho jednoduchšia a dostupne riešiteľná. V súčasnosti existuje niekoľko metód, ktorými možno eliminovať negatívne účinky vyššie spomenutých mikroorganizmov, vírusov a látok. Existuje však unikátna metóda, dostupná už aj na Slovensku, ktorá je účinná ako v prípade uvedených mikroorganizmov, tak aj v prípade prchavých organických látok, vrátane tých nepríjemne zapáchajúcich. Táto metóda sa nazýva fotokatalytická oxidácia. Označuje sa skratkou PCO z anglického „photocatalytic oxidation“.“ vysvetľuje. Fotokatalytická oxidácia je teda reakcia, pri ktorej sa nejaká látka oxiduje fotokatalyzátorom pri súčasnom ožarovaní viditeľným alebo neviditeľným svetlom., dodáva profesor Karol Jesenák. Teda hlavným konečným produktom oxidácie sú najčastejšie dve neškodné látky, ktorými sú oxid uhličitý vo veľmi nízkych koncentráciách a voda. Vedľajším produktom môžu byť napríklad oxidy dusíka v takom prípade, ak rozkladaná látka obsahuje aj dusík. Ich koncentrácia je však veľmi nízka. Ako podobný príklad tohto procesu môžeme uviesť rozkladanie nebezpečných produktov nedokonalého spaľovania benzínu v automobiloch na vodu, oxid uhličitý a oxidy dusíka. Jedným z hlavných rozdielov je, že v automobiloch ide o klasickú katalýzu na nanočasticiach platiny zakotvených na povrchu keramickej pórovitej matrice.Fotokatalytické vlastnosti má viac látok, avšak pre čistenie vzduchu vnútorných priestorov budov sa takmer výlučne používa kombinácia dvoch foriem oxidu titaničitého: anatasu a rutilu. Zhodujeme sa a profesor dodáva: „Fotokatalytitickú jednotku PCO technológie tvoria dve hlavné časti. Prvou je fotokatalyzátor v tvare včelieho plástu tvorený viaczložkovou zliatinou s obsahom vyššie spomenutých foriem oxidu titaničitého. Druhou časťou je naň nasmerovaný zdroj ultrafialového (UV) žiarenia, ktoré má tiež dezinfekčné účinky. Fotokatalyzár je navrhnutý tak, aby kládol čistenému vzduchu čo najmenší prietokový odpor, ale zároveň aby bol vzduch v čo najlepšom styku s jeho povrchom. Keďže ide o dve protichodné požiadavky, dĺžka a veľkosť kanálikov plástu sú navrhnuté ako kompromisné riešenie v prospech obidvoch požiadaviek. „“ dopĺňa profesor Karol Jesenák. Toto je hlavná výhoda PCO technológie, pretože okrem vzduchu vo vzduchotechnike čistí aj povrchy v miestnostiach, kam tento vzduch prúdi.Presný chemický proces opäť najlepšie vysvetľujú slova profesora: „Existuje niekoľko jednotiek, ktoré boli navrhnuté jednak na priamu inštaláciu do nových vzduchotechnických rozvodov a zároveň aj do už existujúcich potrubných trás, prípadne priamo do komôr vzduchotechnických jednotiek. Okrem týchto potrubných dezinfekčných jednotiek je dostupná aj kompaktná FC jednotka, ktorú možno vďaka malým rozmerom inštalovať do nástenných, kazetových a stropných klimatizačných jednotiek. Taktiež je možná jej inštalácia do vodou chladených alebo vodou vykurovaných klimatizačných zariadení (takzvaných fan coilov). Jednotky sa podľa ich cieľového využitia líšia najmä v hodnotách povoleného maximálneho prietoku vzduchu, vďaka čomu možno zvoliť optimálny výber PCO jednotky pre konkrétne využitie a pre konkrétny objem čisteného vnútorného priestoru. Vo všetkých prípadoch dokážu PCO jednotky výrazne skvalitniť vetrací vzduch privádzaný do vetraného priestoru a tak zabezpečiť zdravé prostredie v práci alebo doma.Odborný garant článku: Prof. Ing. Karol Jesenák, CSc. z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave