Ministerstvo: Akreditácia PPA je trvalá a udelená v súlade s právom

Bratislava 26. októbra (TASR) - Akreditácia Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) je trvalá a udelená v súlade s platným slovenským a európskym právom. Uviedol to pre TASR odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na pondelkovú (25. 10.) rozpravu v Európskom parlamente (EP) na pôde Výboru EP pre kontrolu rozpočtu (CONT).



Pri udeľovaní trvalej akreditácie sa podľa svojich slov MPRV striktne riadilo podmienkami a postupmi v nariadeniach, ktoré PPA splnila. "Plne chápeme opatrnosť DG AGRI (Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka v Bruseli) v prístupe k slovenskej PPA. Táto opatrnosť vyplýva zo skúseností počas predchádzajúcich vlád Smeru-SD a SNS, kedy bol generálnym riaditeľom PPA pán Juraj Kožuch, ktorý zástupcov Európskej komisie (EK) a EP ubezpečoval o funkčnosti kontrolných mechanizmov v PPA a neskôr bol obvinený pre podozrenia z korupcie," priblížil agrorezort.



MPRV upozornilo, že akreditácia a korekcie sú právne dva rozličné akty. V súčasnosti nie je nič definitívne rozhodnuté, finálna výška korekcií bude prerokovaná s DG AGRI v decembri.



"Samozrejme, evidujeme návrh DG AGRI, aby bola výška korekcie vo výške 25 %, MPRV SR má však vlastné návrhy, ktoré predložíme na decembrovom rokovaní, aj čo sa týka výšky korekcie, aj časového obdobia, na ktoré by sa mala vzťahovať. V tejto súvislosti pripomíname, že korekcie sa týkajú už vyplatených prostriedkov, nie projektových výziev, ktoré ešte len PPA vyhlási," dodalo ministerstvo pôdohospodárstva.



Možné zneužívanie prostriedkov EÚ, do ktorého mala byť zapletená aj PPA zo Slovenska, bolo v pondelok poobede predmetom rozpravy v EP na pôde Výboru EP pre kontrolu rozpočtu (CONT).



Rozpravy, ktorá bola zameraná na opatrenia nadväzujúce na vyšetrovanie možného zneužitia financií z rozpočtu EÚ určených pre poľnohospodárstvo na Slovensku, sa okrem zástupcov EK a Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) zúčastnil aj slovenský minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO).



Europoslanec Michal Wiezik (Spolu), ktorý je ako jediný zo slovenských zástupcov v europarlamente členom CONT, pre TASR uviedol, že v rámci Hlavného direktoriátu EK pre poľnohospodárstvo (DG AGRI) panuje zhoda, že s plnou akreditáciou PPA sa malo počkať ešte štyri mesiace.



Spresnil, že zástupca EK potvrdil, že korekcie na platby projektov z druhého piliera vo výške 25 % ostávajú stále v platnosti. "Spustenie platieb projektov z druhého piliera, ako bolo avizované ministerstvom, by teda logicky znamenalo krátenie platieb farmárom alebo hlbšie siahnutie do už aj tak vyprázdneného štátneho rozpočtu," skonštatoval.



Wiezik upozornil, že eurokomisia víta očistný proces v PPA, no doterajšie kroky nepovažuje za dostatočné a nevidí dôvod na zníženie alebo zrušenie vysokých korekcií. Pripomenul, že slovenskému agrorezortu boli v rámci CONT vyčítané hlavne nedostatočné kontroly riadiaceho orgánu a tiež fakt, že nové nastavenia sa ľahšie presadzujú na papieri ako v praxi.