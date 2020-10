Farmári pre zlé počasie budú žiadať o výnimku na hnojenie po termíne

Bratislava 19. októbra (TASR) - Poľnohospodári zápasia s počasím. Budú žiadať výnimku, aby mohli hnojiť aj po termíne. Uviedla to predsedníčka Agrárnej komory Slovenska (AKS) Helena Patasiová.



Poveternostné podmienky podľa jej slov v posledných týždňoch poľnohospodárom výrazne sťažujú práce na poliach. Premočená pôda komplikuje zber jesenných produktov, ako napríklad kukurice, slnečnice, ale aj poľnej zeleniny, a podobne je na tom ovocinárstvo aj vinohradníctvo.



„Pri týchto podmienkach, keď nám za posledné dni padlo výrazné množstvo zrážok, je zber buď nemožný, alebo si vyžaduje výrazne viac času. Pokiaľ si farmári úrodu nepozbierajú včas, značná časť úrody môže zhniť, čo bude znamenať výpadok z príjmov,“ priblížila aktuálnu situáciu poľnohospodárov Patasiová.



Vzhľadom na skutočnosť, že poľnohospodári sú zároveň viazaní tzv. dusičnanovou smernicou, ktorá im od 19. októbra zakazuje používanie hnojív, AKS bude pre nich žiadať výnimku a časový ústupok. „Pri súčasných problémoch so zberom na premočených poliach je pre väčšinu našich poľnohospodárov nereálne, aby do zákonom daného termínu stihli aj hnojenie,“ doplnila Patasiová.



Dodala, že AKS zároveň oceňuje transparentný postup Pôdohospodárskej platobnej agentúry pri informovaní o poskytovaní podpory na zelenú naftu. V posledných dňoch farmári dostali rozhodnutia o schválení podpory. Okrem toho je zoznam všetkých žiadateľov prístupný aj na internete. „Želali by sme si, aby boli rovnako transparentne zverejňované informácie o všetkých výzvach a dotáciách, je to pozitívny signál v tomto smere,“ uzavrela predsedníčka Agrárnej komory Slovenska.