AKS: J.Mičovský mal počas prvých 100 dní vlády snahu vypočuť si aj nás

Bratislava 2. júla (TASR) - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽaNO) mal snahu vypočuť si aj názory Agrárnej komory Slovenska (AKS). Uviedla to pre TASR predsedníčka AKS Helena Patasiová pri hodnotení pôsobenia nového vedenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR počas 100 dní v úrade.



"Vzhľadom na to, že pán minister je dlhoročným odborníkom na úseku lesníctva, nemohli sme mať veľké očakávania na úseku agropotravinárstva. Uplynulých prvých 100 dní však mal snahu vypočuť si aj naše názory a predstavy, ako aj požiadavky rôznych organizácií, odborníkov a politických nominantov," spresnila.



Na úrade MPRV sa podľa Patasiovej menili ľudia z rôznych úsekov, ktorí sa konkrétnymi predstavami zatiaľ nedokázali dostatočne preukázať. "Poľnohospodárov však nezaujímajú kádrové otázky. Očakávajú, že bude pre nich vytvorený stabilný systém pre stabilnú výrobu. A čo je najdôležitejšie, že nebudú menej hodnotení v porovnaní s kolegami v susedných štátoch Európskej únie," podčiarkla.



Okolnosti vzhľadom na pandémiu zatiaľ podľa Patasiovej nenahrávajú súčasnej vládnej garnitúre. "Pevne veríme, že ak bude snaha udržať existujúce poľnohospodárske podnikateľské subjekty, urobíme všetko pre to, aby sa zvýšila sebestačnosť z domácej výroby s domácim spracovaním," dodala predsedníčka AKS.