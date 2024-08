Akt EÚ o AI kladie dôraz aj na dodržiavanie autorských práv

Bratislava 2. augusta (TASR) - Od augusta vstúpilo do účinnosti nariadenie EÚ, ktoré určuje pravidlá vývoja a nasadzovania modelov a systémov umelej inteligencie (AI). Reguluje aj chatovacie modely, akým je napríklad ChatGPT, u ktorých kladie dôraz nielen na transparentnosť, ale aj na dodržiavanie autorských práv. Uviedol to predseda Správnej rady Asociácie AI - ASAI Robert Gašparovič.



"Nariadenie stanovuje harmonizované pravidlá vývoja a nasadzovania modelov a systémov AI v rámci EÚ s cieľom zlepšiť fungovanie vnútorného trhu a podporiť inovácie a dôveryhodnú, na človeka sústredenú AI, pri zachovaní vysokej úrovne zdravia, bezpečnosti a základných práv," uviedol Gašparovič.



Vysvetlil, že Akt o regulácii AI zakazuje praktiky, ako napríklad zber dát o správaní jednotlivcov či organizácii zo strany verejných orgánov. Taktiež aj zneužívanie zraniteľných charakteristík, akými sú vek, pohlavie, zdravotný stav, či rozoznávanie emócií na pracovisku a vzdelávacích inštitúciách. Najviac reguluje vysokorizikové systémy AI, ktoré sú používané vo vzdelávaní, presadzovaní práva a podobne.



"Do nariadenia, najmä po tlaku zo strany Európskeho parlamentu, boli doplnené časti týkajúce sa povinností dodržiavania autorských práv. Vyžaduje sa tiež vypracovanie a zverejnenie podrobných zhrnutí tréningových údajov použitých pre systémy AI a jasné označenie AI-generovaného obsahu," objasnil Gašparovič.



Toto nariadenie je podľa neho významným krokom k zodpovednému riadeniu AI v EÚ. Prístupom založenom na rizikách a zdôrazňovaním transparentnosti, ľudského dohľadu a kybernetickej bezpečnosti sa akt podľa neho snaží vyvážiť inovácie s verejnou bezpečnosťou a etickými úvahami.



"Účinná implementácia si vyžaduje neustále úsilie, spoluprácu a adaptáciu na dynamické prostredie AI. Zainteresované strany musia zostať ostražité a proaktívne pri riešení výziev a príležitostí, ktoré prinášajú technológie AI," uzavrel Gašparovič.