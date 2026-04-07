Aktíva v realitných fondoch koncom vlaňajška rekordne vzrástli
Objem ich aktív sa v závere roka 2025 dostal na úroveň 3,158 miliardy eur, medziročne tak vzrástol o 11,1 %.
Autor TASR
Bratislava 7. apríla (TASR) - Realitné fondy na Slovensku dosiahli nový rekord. Objem ich aktív sa v závere roka 2025 dostal na úroveň 3,158 miliardy eur, medziročne tak vzrástol o 11,1 %. Z celkových aktív podielových fondov tvorili realitné fondy takmer štvrtinu. Vyplýva to z údajov Národnej banky Slovenska k 31. decembru minulého roka, na ktoré v aktuálnom komentári poukázala analytička investičnej skupiny Wood & Company Eva Sadovská.
„Realitné fondy na Slovensku sú neodmysliteľnou súčasťou správne diverzifikovaného portfólia, sú považované za tzv. investičnú kotvu,“ zhodnotil Michal Kasana z Wood & Company, podľa ktorého by mali tvoriť 25 až 30 % portfólia investora.
Sadovská pripomenula, že realitné fondy si za posledných deväť rokov ako jediné udržali kladný výnos aj počas turbulentných období. Podľa indexu slovenského investora (ISI 100), ktorý zahŕňa stovku najväčších podielových fondov združených v Slovenskej asociácii správcovských spoločností, dosiahli realitné fondy od roku 2017 do roku 2025 kumulovaný výnos 38,8 %, čo zodpovedá priemernému ročnému výnosu 3,7 %.
Celková finančná hodnota aktív podielových fondov, do ktorých patria dlhopisové, akciové, zmiešané, realitné a ostatné fondy, vzrástla k 31. decembru 2025 medziročne o 15 % na 13,014 miliardy eur. Najväčší podiel na celkových aktívach podielových fondov mali zmiešané fondy (33,4 %), ktorých podiel sa však z dlhodobého hľadiska znižuje. Rastie, naopak, podiel akciových (26,4 %) a realitných (24,3 %) fondov. Dlhopisové fondy boli na celkových aktívach zastúpené podielom 14,2 %, ostatné fondy vykázali podiel 1,8 %.
Objem realitných fondov rástol aj v Českej republike, a to ešte výraznejšie ako na Slovensku. Podľa údajov Českej národnej banky dosiahli aktíva realitných fondov v ČR koncom minulého roka úroveň 414,1 miliardy českých korún (16,9 miliardy eur), čo predstavuje medziročný nárast o 38,4 %.
(1 EUR = 24,54 CZK)
„Realitné fondy na Slovensku sú neodmysliteľnou súčasťou správne diverzifikovaného portfólia, sú považované za tzv. investičnú kotvu,“ zhodnotil Michal Kasana z Wood & Company, podľa ktorého by mali tvoriť 25 až 30 % portfólia investora.
Sadovská pripomenula, že realitné fondy si za posledných deväť rokov ako jediné udržali kladný výnos aj počas turbulentných období. Podľa indexu slovenského investora (ISI 100), ktorý zahŕňa stovku najväčších podielových fondov združených v Slovenskej asociácii správcovských spoločností, dosiahli realitné fondy od roku 2017 do roku 2025 kumulovaný výnos 38,8 %, čo zodpovedá priemernému ročnému výnosu 3,7 %.
Celková finančná hodnota aktív podielových fondov, do ktorých patria dlhopisové, akciové, zmiešané, realitné a ostatné fondy, vzrástla k 31. decembru 2025 medziročne o 15 % na 13,014 miliardy eur. Najväčší podiel na celkových aktívach podielových fondov mali zmiešané fondy (33,4 %), ktorých podiel sa však z dlhodobého hľadiska znižuje. Rastie, naopak, podiel akciových (26,4 %) a realitných (24,3 %) fondov. Dlhopisové fondy boli na celkových aktívach zastúpené podielom 14,2 %, ostatné fondy vykázali podiel 1,8 %.
Objem realitných fondov rástol aj v Českej republike, a to ešte výraznejšie ako na Slovensku. Podľa údajov Českej národnej banky dosiahli aktíva realitných fondov v ČR koncom minulého roka úroveň 414,1 miliardy českých korún (16,9 miliardy eur), čo predstavuje medziročný nárast o 38,4 %.
(1 EUR = 24,54 CZK)