Aktivisti Greenpeaceu blokujú vykládku ruského plynu vo Švédsku

Štokholm 8. septembra (TASR) - Aktivisti z ochranárskej organizácie Greenpeace vo štvrtok v termináli na skvapalnený zemný plyn (LNG) vo Švédsku zablokovali vykládku ruského plynu. S odvolaním sa na majiteľa terminálu a samotný Greenpeace o tom informovala agentúra AFP.



Protest v termináli Nynäshamn pri Štokholme sa začal vo štvrtok okolo 10.00 h miestneho času a pokračoval aj po viac ako piatich hodinách, hoci polícia prinútila aktivistov zliezť z nakladacích ramien, na ktoré sa vyšplhali.



V termináli mal zakotviť a vyložiť svoj náklad tanker Coral Energy, ktorý je registrovaný v Holandsku. Plachetnica Witness, patriaca Greenpeaceu, ako aj aktivisti na kajakoch však tankeru v plavbe zabránili.



V rámci svojho protestu aktivisti rozvinuli transparenty s nápismi "Zastavte financovanie Putinovej vojny" a "Zastavte ruský obchod s fosílnymi palivami" a žiadali, aby švédska vláda okamžite zastavila dovoz ruského plynu.



"To, že ruský plyn môže prúdiť do Švédska aj viac ako šesť mesiacov po tom, čo (ruský prezident Vladimir) Putin začal svoju krvavú inváziu na Ukrajinu, je neprijateľné," uviedla vo vyhlásení Karolina Carlssonová z organizácie Greenpeace.



"Všetci vieme, že fosílne palivá z Ruska financujú vojnu (na Ukrajine). (Švédsky) parlament dal vláde jasný mandát zastaviť všetok dovoz ruských energonosičov do Švédska a je povinnosťou premiérky Magdaleny Anderssonovej, aby v tejto veci konala," uviedla Carlssonová.



AFP pripomenula, že v súčasnosti neexistujú žiadne sankcie EÚ ani Švédska na dovoz plynu z Ruska. Sankcie sa vzťahujú iba na dovoz ropy a uhlia.