Aktivisti kritizujú aktualizáciu klimatického plánu

Bratislava 2. apríla (TASR) - Vládou schválená aktualizácia Národného energetického a klimatického plánu (NECP) prichádza neskoro, je nedopracovaná a fosílna. Uviedli to v stredu po zverejnení materiálu environmentálne organizácie združené v Klimatickej koalícii. Do roku 2030 by mali podľa NECP emisie skleníkových plynov pre sektory mimo obchodovania s emisiami (non-ETS) na Slovensku v porovnaní s rokom 2005 poklesnúť o 22,7 %. Podiel obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na celkovej spotrebe by sa mal zvýšiť na 25 %, pričom pôvodný predpoklad z roku 2019 hovoril o 19-percentnom zvýšení.



„Plán má mnoho nedostatkov. Rozhodne nereflektuje na výzvy, ktoré pred nás kladie nielen klimatická kríza, ale aj energetická a bezpečnostná situácia v Európe. Do roku 2050 máme dosiahnuť klimatickú neutralitu. Je to nevyhnutné doslova pre naše prežitie, ale aj pre ekonomickú prosperitu. Ak túto zmenu majú zvládnuť všetky časti spoločnosti, musíme radikálne a plánovane znižovať emisie a zavádzať nové postupy a technológie. Na to by mal plán slúžiť. Žiaľ, tento cieľ nenapĺňa,“ uviedla Dana Mareková z Klimatickej koalície.



Aktualizované plány mali členské štáty predložiť Európskej komisii už v júni minulého roka. Ministerstvo hospodárstva SR ho však na schválenie vládou predložilo s oneskorením a s viacerými nevyriešenými pripomienkami.



Environmentalisti tiež kritizujú, že cieľ pre obnoviteľné zdroje energie je v NECP výrazne nižší, ako odporúčala Slovensku Európska komisia, a chýba mu jasný postup na energetickú transformáciu. Ďalšou oblasťou, ktorá je podľa organizácií nedostatočná, je plán rozvoja energetických spoločenstiev. Za zarážajúci označili aj to, že vo všetkých existujúcich schémach na fosílne palivá chýbajú termíny ukončenia dotácií.