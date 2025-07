Aktivisti obviňujú MH Invest z podvodov a protizákonných postupov

Šurany 22. júla (TASR) - Občianska iniciatíva Chránime si naše opätovne obvinila spoločnosť GIB EnergyX Slovakia, Ministerstvo hospodárstva SR a štátnu firmu MH Invest z protizákonných postupov a podvodov týkajúcich sa povoľovacích procesov výstavby baterkárne v Šuranoch v okrese Nové Zámky. Aktivisti žiadajú okamžité zastavenie všetkých stavebných prác, kým nebude ukončené posudzovanie vplyvov baterkárne na životné prostredie, tzv. veľká EIA. Informoval o tom Stanislav Guláš z občianskej iniciatívy.



GIB EnergyX Slovakia ku dnešnému dňu požiadala o niekoľko stavebných povolení v súvislosti so stavbou Šurany Industrial Park a závodu na výrobu batérií. „Žiadosti investora pribúdajú, ale posudzovanie vplyvov na životné prostredie pre samotnú výrobu batérií sa ešte len začalo. So súhlasom MH Invest však investor ku svojim žiadostiam o stavebné povolenia vedome nesprávne a chybne dokladá rozhodnutie zo zisťovacieho konania (tzv. malá EIA), ktoré sa týkalo samotného priemyselného parku a nie výroby batérií,“ tvrdia aktivisti.



Príslušné úrady žiadajú, aby neudelili stavebné povolenia na stavbu výrobných hál, skladov nebezpečného odpadu, vonkajšej plochy čistenia NMP rozpúšťadla a čistiarne odpadových vôd ani na ďalšie stavebné objekty, kým nebude vedieť stavebník celý zámer vydokladovať tzv. veľkou EIA.



Iniciatíva aktivistov sa podľa MH Invest vo svojich vyjadreniach opiera o svoju vlastnú interpretáciu či už stretnutia na ministerstve hospodárstva koncom januára 2025 alebo povoľovacích procesov týkajúcich sa realizácie strategického projektu. Štátna firma zdôrazňuje, že pri realizácii strategického projektu Šurany Industrial Park postupuje v súlade s platnou legislatívou a v kontexte právoplatne ukončeného procesu posudzovania vplyvov investičného projektu Šurany Industrial Park na životné prostredie (EIA).



Jednotlivé kroky a procesy spoločnosť realizuje v súlade so stanovenými míľnikmi a povinnosťami, ktoré jej vyplývajú z rozhodnutia vlády SR z júna 2022, ktorá udelila projektu Šurany Industrial Park štatút významnej investície, a z rozhodnutia vlády SR, ktorá následne vydala v roku 2025 projektu priemyselného parku strategické osvedčenie, skonštatovalo vedenie MH Investu.



Proces EIA bol nevyhnutnou súčasťou spustenia realizácie projektu, ktorý má za cieľ vytvoriť zázemie pre výstavbu závodov a prevádzok všetkých investorov, ktorí majú a budú mať záujem realizovať svoje činnosti v lokalite priemyselného parku. Posúdenie vplyvov projektu na životné prostredie umožňuje investorom požiadať na jeho základe o stavebné povolenia, ak tieto plánované činnosti spĺňajú schválené limity vyplývajúce z tohto posúdenia, skonštatoval MH Invest.



Spoločnosť GIB EnergyX Slovakia je v súčasnosti s projektom závodu na výrobu batérií vo vlastnom procese posudzovania vplyvov ich budúceho závodu na životné prostredie, ktorý nebol ukončený a bez ktorého nemôže spustiť prevádzku závodu v plnom rozsahu. Oznámenie o začatí stavebného konania, o ktoré požiadal investor, sa týka Fázy 1.1.