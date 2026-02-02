< sekcia Ekonomika
Aktivita českého priemyslu sa v januári opäť začala zmenšovať
Oslabenie priemyselného sektora krajiny spôsobil opätovný pokles nových objednávok v dôsledku slabého dopytu doma aj v zahraničí, najmä v Nemecku.
Autor TASR
Praha 2. februára (TASR) - Aktivita českého priemyslu sa v januári prepadla do negatívneho teritória. Index nákupných manažérov (PMI) sektora klesol na 49,8 bodu z úrovne 50,4 v predchádzajúcom mesiaci. Ak je PMI pod hranicou 50 bodov, znamená to, že odvetvie sa zmenšuje. Nenaplnili sa očakávania trhu, že PMI priemyslu Českej republiky v januári stúpne na 50,6 bodu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Oslabenie priemyselného sektora krajiny spôsobil opätovný pokles nových objednávok v dôsledku slabého dopytu doma aj v zahraničí, najmä v Nemecku. Negatívne pôsobila aj tvrdá globálna konkurencia. Zamestnanosť a nákupná aktivita klesli, keďže firmy znižovali náklady. Zároveň klesli zásoby, pretože firmy ich optimalizovali.
Napriek slabšiemu dopytu produkcia rástla najrýchlejším tempom od februára 2022. Dôvodom bola snaha o vyriešenie nevybavených objednávok. Ceny vstupov českých priemyselných firiem v januári rástli najrýchlejšie za tri roky, čo výrobcov prinútilo zvýšiť predajné ceny najprudšie od februára 2023. Podnikateľská dôvera sa však vyšplhala na najvyššiu úroveň od júna 2025. Podporili ju totiž očakávania silnejšieho dopytu.
