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Aktivita čínskeho spracovateľského priemyslu v júni mierne klesla
Výroba spracovateľského priemyslu v Číne v júni rástla a nové objednávky sa zväčšili trinásty mesiac v rade, čo je najdlhšia séria expanzie od roku 2018.
Autor TASR
Peking 1. júla (TASR) - Aktivita v čínskom spracovateľskom priemysle sa podľa súkromného prieskumu spoločnosti RatingDog v júni mierne znížila. Index nákupných manažérov (PMI) sektora podľa tohto prieskumu klesol na trojmesačné minimum 51,7 bodu z májovej úrovne 51,8 bodu. Prekonal však prognózy trhu, ktorý očakával, že sa zníži na 51,6 bodu. Zároveň zostal nad dlhodobým priemerom 50,8 bodu. Okrem toho aktivita v odvetví bola počas druhého kvartálu najsilnejšia od záveru roka 2020. TASR o tom informuje na základe správu portálu tradingeconomics.
Výroba spracovateľského priemyslu v Číne v júni rástla a nové objednávky sa zväčšili trinásty mesiac v rade, čo je najdlhšia séria expanzie od roku 2018. Avšak odbyt na zahraničných trhoch klesol druhý mesiac v rade. Zamestnanosť sa prvýkrát za tri mesiace zvýšila a tvorba pracovných miest dosiahla najsilnejšiu úroveň od augusta 2023. Dodacie lehoty sa predĺžili len mierne.
Rast cien vstupov, ktorý v apríli kulminoval na štvormesačnom maxime, sa opäť zmiernil a bol najslabší od januára. Rast výrobných cien sa však mierne zrýchlil. Pokračoval pritom už šiesty mesiac v rade, čo je najdlhšie obdobie od roku 2021. Nálada v čínskom spracovateľskom priemysle sa oslabila na päťmesačné minimum.
Výroba spracovateľského priemyslu v Číne v júni rástla a nové objednávky sa zväčšili trinásty mesiac v rade, čo je najdlhšia séria expanzie od roku 2018. Avšak odbyt na zahraničných trhoch klesol druhý mesiac v rade. Zamestnanosť sa prvýkrát za tri mesiace zvýšila a tvorba pracovných miest dosiahla najsilnejšiu úroveň od augusta 2023. Dodacie lehoty sa predĺžili len mierne.
Rast cien vstupov, ktorý v apríli kulminoval na štvormesačnom maxime, sa opäť zmiernil a bol najslabší od januára. Rast výrobných cien sa však mierne zrýchlil. Pokračoval pritom už šiesty mesiac v rade, čo je najdlhšie obdobie od roku 2021. Nálada v čínskom spracovateľskom priemysle sa oslabila na päťmesačné minimum.