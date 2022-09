Aktivita čínskych výrobných podnikov sa vrátila v septembri k rastu

Peking 30. septembra (TASR) - Aktivita v čínskom výrobnom sektore sa vyvíjala rôznorodo, keď údaje štatistického úradu poukázali na návrat k rastu, zatiaľ čo údaje spoločnosti Caixin vykázali prehĺbenie poklesu. Dôvodom rozdielov v údajoch je, že čínsky štatistický úrad sa zameriava na veľké štátne firmy, zatiaľ čo Caixin na stredné a malé podniky. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálov RTTNews a tradingeconomics.



Čínsky štatistický úrad v piatok zverejnil, že index nákupných manažérov pre čínsky výrobný sektor dosiahol v septembri 50,1 bodu oproti augustovej hodnote 49,4 bodu. To znamená návrat k miernemu rastu, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Výsledok prekonal aj očakávania ekonómov, ktorí počítali so zmiernením poklesu a indexom 49,6 bodu. K návratu aktivity v sektore k rastu prispeli viaceré opatrenia vlády, ktoré zmiernili tlak na veľké čínske podniky.



Iné výsledky zverejnila spoločnosť Caixin, ktorá sleduje vývoj v malých a stredných podnikoch. Príslušný index nákupných manažérov dosiahol v septembri 48,1 bodu, zatiaľ čo v auguste zaznamenal 49,5 bodu. To znamená prehĺbenie poklesu aktivity.



Pod zrýchlenie poklesu sa podpísal výraznejší pokles nových objednávok v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. Klesla aj produkcia, druhý mesiac po sebe, pričom tempo jej poklesu bolo najvýraznejšie za päť mesiacov.



Čo sa týka čínskeho sektora služieb, štatistický úrad informoval, že aktivita v sektore pokračovala v septembri v raste, tempo rastu sa však výrazne spomalilo. Príslušný index dosiahol v septembri 50,6 bodu, zatiaľ čo v auguste predstavoval 52,6 bodu.



Výsledkom vývoja vo výrobnom sektore a v sektore služieb bolo spomalenie rastu celého súkromného sektora. Kompozitný index nákupných manažérov, ktorý zahrnuje výrobný sektor aj sektor služieb, dosiahol v Číne v septembri 50,9 bodu. V auguste to bolo 51,7 bodu.