Aktivita ekonomiky sa zvoľní, preruší sa zotavenie trhu práce

Bratislava 26. januára (TASR) – Ekonomický sentiment v eurozóne začiatkom roka 2021 klesol, avšak menej v porovnaní s prvou vlnou pandémie nového koronavírusu a koncentruje sa viac do sektora služieb. Aktivita slovenskej ekonomiky sa preto začiatkom roka 2021 zvoľní, ale výkon priemyslu by ju mal podržať. Druhá vlna pandémie zrejme preruší zotavenie trhu práce, ale k výraznejšiemu rastu nezamestnanosti nepríde. Predpokladajú to analytici Inštitútu finančnej politiky (IFP).



"Protiepidemické opatrenia podobne ako minulý rok vo väčšej miere obmedzujú sektor služieb, čo spôsobilo otvorenie nožníc medzi priemyslom a službami," komentovali európsky ekonomický sentiment analytici. Podľa podnikových manažérov však aj priemysel obmedzuje slabší dopyt a čoraz viac aj ponukové faktory. Spôsobili to narušenie dodávateľských reťazcov v apríli pre uzavretie výrobných hál po celom svete či najdlhšia doba dodávok v januári od roku 1997.



Analytici si preto myslia, že slovenská ekonomika síce spomalí, ale dno z minulej jari nedosiahne. "Mobilita obyvateľstva zostáva v januári obmedzená nielen na Slovensku, ale aj u jeho partnerov, čo je sčasti každoročný sezónny jav," podotkli analytici. Prepad ekonomiky však nebude výrazný, keďže časť ekonomiky sa prispôsobila na prácu z domu, čo síce znižuje mobilitu, ale nie aktivitu.



Zhoršenie epidemickej situácie však podľa analytikov zatlačilo na trh práce, keď disponibilná miera nezamestnanosti v decembri mierne stúpla o 0,2 percentuálneho bodu (p. b.) na 7,7 % (údaj je sezónne očistený, pozn. TASR). "V porovnaní s prvou vlnou však ide o výrazne menší nárast, keď v apríli minulého roka stúpla miera nezamestnanosti až o 1,4 p. b.," podotkli analytici. Vývoj je však zlý v segmente služieb a stavebníctva. Počet nezamestnaných zo stavebníctva bol v decembri 2020 na úradoch práce medziročne vyšší o 42 %, vyčíslili. Z gastrosektora bol počet nezamestnaných na konci roka 2020 medziročne 2,5-násobne vyšší.



Výraznejší nárast nezamestnanosti však podľa analytikov IFP tlmia podniky v priemysle, ktorým sa aj napriek druhej vlne pandémie v novembri darilo. "Dopyt po práci v priemysle ako v jednom z mála sektorov stúpol a od júna hlási o 3500 voľných pracovných miest viac," poukázali analytici. Na zotavenie trhu práce však Slovensko bude potrebovať oživenie aj v ďalších sektoroch. Internetové vyhľadávania slovného spojenia "úrad prace" naznačujú mierne zvýšenie prítoku uchádzačov o zamestnanie v porovnaní s januármi predošlých rokov. "Mobilita na pracoviskách sa nachádza na úrovniach z konca prvej vlny a sprísnenie protiepidemických opatrení zo začiatku roka s veľkou pravdepodobnosťou spomalí oživenie na trhu práce aj v prvom štvrťroku 2021," uzavreli analytici.