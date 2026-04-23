Aktivita francúzskeho priemyslu stúpla na viac ako štvorročné maximum
Aprílová hodnota PMI priemyselného odvetvia Francúzska je najvyššia za 50 mesiacov.
Autor TASR
Paríž 23. apríla (TASR) - Aktivita vo francúzskom priemyselnom sektore sa v apríli posilnila po tom, ako v marci stagnovala. Ukázal to prieskum spoločnosti S&P Global, ktorého výsledky zverejnila vo štvrtok. Predbežný index nákupných manažérov (PMI) francúzskeho priemyselného odvetvia, ktorý S&P Global zostavuje, tento mesiac stúpol na 52,8 bodu z marcových 50 bodov. Hranica 50 bodov oddeľuje rast sektora od jeho poklesu. Analytici predpokladali, že PMI v apríli klesne na 49,5 bodu, čiže priemysel sa oslabí. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Aprílová hodnota PMI priemyselného odvetvia Francúzska je najvyššia za 50 mesiacov. Prieskum ukázal, že zákazníci urýchlili objednávky pre obavy z rastu cien v dôsledku konfliktu na Blízkom východe. Výrobcovia však pokračovali v znižovaní počtu zamestnancov.
Aktivita vo francúzskom sektore služieb sa v apríli oslabila. Predbežný PMI tohto odvetvia klesol na 46,5 bodu z marcových 48,8 bodu. Trh očakával, že jeho hodnota sa zníži miernejšie, a to na 48,4 bodu. Sektor služieb Francúzska sa zmenšil už štvrtý mesiac v rade, pričom aprílový pokles je najprudší od februára minulého roka. Poskytovatelia služieb v krajine čelia zdražovaniu dopravy, ale ceny ich produkcie zostali relatívne stabilné.
