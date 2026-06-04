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Aktivita nemeckého stavebníctva v máji naďalej prudko klesala
Najprudšie sa v máji oslabila aktivita v oblasti výstavby obytných budov.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 4. júna (TASR) - V nemeckom stavebnom sektore v máji pokračoval prudký pokles aktivity. Ukázal to prieskum spoločnosti S&P Global. Index nákupných manažérov (PMI) nemeckého stavebníctva dosiahol v máji hodnotu 42,4 bodu. Bolo to mierne zlepšenie v porovnaní s aprílovým 13-mesačným minimom 42,1 bodu, ale index napriek tomu zostal hlboko pod úrovňou 50 bodov, ktorá oddeľuje pokles aktivity od jej rastu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Najprudšie sa v máji oslabila aktivita v oblasti výstavby obytných budov. Klesla aj výstavba komerčných budov. Aktivita v oblasti infraštruktúrnych stavieb sa takisto zmenšila, a to prvýkrát za sedem mesiacov. Pokračoval prudký pokles nových objednávok vzhľadom na geopolitické napätie a zvýšenie tlaku v oblasti cien. Ceny vstupov zostali v blízkosti aprílového 47-mesačného maxima v dôsledku drahších energií. Firmy čelili zhoršujúcemu sa meškaniu dodávok vzhľadom na vplyv vojny na Blízkom východe.
Zamestnanosť v nemeckom stavebníctve v máji klesla štvrtý mesiac v rade. Stavebné firmy zostali pesimistické, pokiaľ ide o vyhliadky rastu v najbližších 12 mesiacoch. Hoci sa očakávania oproti aprílu mierne zlepšili, stále boli druhé najhoršie za ostatných 16 mesiacov.
„Jemne povedané, podmienky v stavebníctve zostávajú náročné, pričom prakticky nenastalo nijaké zlepšenie dopytu,“ povedal Phil Smith zo S&P Global.
Najprudšie sa v máji oslabila aktivita v oblasti výstavby obytných budov. Klesla aj výstavba komerčných budov. Aktivita v oblasti infraštruktúrnych stavieb sa takisto zmenšila, a to prvýkrát za sedem mesiacov. Pokračoval prudký pokles nových objednávok vzhľadom na geopolitické napätie a zvýšenie tlaku v oblasti cien. Ceny vstupov zostali v blízkosti aprílového 47-mesačného maxima v dôsledku drahších energií. Firmy čelili zhoršujúcemu sa meškaniu dodávok vzhľadom na vplyv vojny na Blízkom východe.
Zamestnanosť v nemeckom stavebníctve v máji klesla štvrtý mesiac v rade. Stavebné firmy zostali pesimistické, pokiaľ ide o vyhliadky rastu v najbližších 12 mesiacoch. Hoci sa očakávania oproti aprílu mierne zlepšili, stále boli druhé najhoršie za ostatných 16 mesiacov.
„Jemne povedané, podmienky v stavebníctve zostávajú náročné, pričom prakticky nenastalo nijaké zlepšenie dopytu,“ povedal Phil Smith zo S&P Global.