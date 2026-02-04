Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 4. február 2026Meniny má Veronika
< sekcia Ekonomika

Aktivita nemeckého súkromného sektora v januári vzrástla

.
Na snímke výrobný proces. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Oživenie priemyselnej produkcie vykompenzovalo pomalší rast aktivity v sektore služieb.

Autor TASR
Hamburg 4. februára (TASR) - Aktivita v nemeckom súkromnom sektore sa v januári zväčšila. Zložený index nákupných manažérov (PMI), ktorý zostavuje Hamburská komerčná banka (HCOB), stúpol na 52,1 bodu z decembrových 51,3 bodu. Oživenie priemyselnej produkcie vykompenzovalo pomalší rast aktivity v sektore služieb. Konečná hodnota PMI je však mierne nižšia v porovnaní s predbežným odhadom, ktorý naznačoval, že index v januári vzrástol na 52,5 bodu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Celkový objem nových objednávok sa zväčšil tretíkrát za ostatné štyri mesiace. Pomohlo tomu zlepšenie situácie v oblasti exportu. Počet zamestnancov však naďalej klesal. Pokračovalo aj znižovanie objemu nevybavených zákaziek v odvetví priemyslu aj služieb.

Ceny vstupov v Nemecku v januári rástli najrýchlejším tempom za takmer tri roky. Výrobné ceny stúpli na 23-mesačné maximum. Spôsobil to rast výrobných cien v sektore služieb, keďže ceny priemyselnej produkcie naďalej klesali. Podnikateľská nálada v krajine sa zlepšila na najvyššiu úroveň od mája 2024.
.

Neprehliadnite

SKVELÁ ŽILINA: V šestnásťfinále mládežníckej LM zdolala Liverpool 2:1

Prezident prijal poverovacie listiny od veľvyslancov Ruska a Izraela

Trump podpísal rozpočtový zákon, shutdown sa tak končí

Slovenských lyžiarov vo Švajčiarsku zasypala lavína, jeden zomrel