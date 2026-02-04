< sekcia Ekonomika
Aktivita nemeckého súkromného sektora v januári vzrástla
Oživenie priemyselnej produkcie vykompenzovalo pomalší rast aktivity v sektore služieb.
Autor TASR
Hamburg 4. februára (TASR) - Aktivita v nemeckom súkromnom sektore sa v januári zväčšila. Zložený index nákupných manažérov (PMI), ktorý zostavuje Hamburská komerčná banka (HCOB), stúpol na 52,1 bodu z decembrových 51,3 bodu. Oživenie priemyselnej produkcie vykompenzovalo pomalší rast aktivity v sektore služieb. Konečná hodnota PMI je však mierne nižšia v porovnaní s predbežným odhadom, ktorý naznačoval, že index v januári vzrástol na 52,5 bodu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Celkový objem nových objednávok sa zväčšil tretíkrát za ostatné štyri mesiace. Pomohlo tomu zlepšenie situácie v oblasti exportu. Počet zamestnancov však naďalej klesal. Pokračovalo aj znižovanie objemu nevybavených zákaziek v odvetví priemyslu aj služieb.
Ceny vstupov v Nemecku v januári rástli najrýchlejším tempom za takmer tri roky. Výrobné ceny stúpli na 23-mesačné maximum. Spôsobil to rast výrobných cien v sektore služieb, keďže ceny priemyselnej produkcie naďalej klesali. Podnikateľská nálada v krajine sa zlepšila na najvyššiu úroveň od mája 2024.
