Aktivita nemeckých stavebníkov vo februári klesla
Prudko klesla bytová výstavba aj aktivita v segmente komerčných budov. Segment infraštruktúrnych stavieb sa však už štvrtý mesiac v rade posilňoval, aj keď pomalším tempom.
Autor TASR
Berlín 5. marca (TASR) - Oslabovanie aktivity v nemeckom odvetví stavebníctva sa vo februári zrýchlilo. Index nákupných manažérov (PMI) Hamburskej obchodnej banky (HCOB) pre stavebný sektor Nemecka klesol na 43,7 bodu z januárových 44,7 bodu. Hodnota indexu pod hranicou 50 bodov signalizuje oslabovanie odvetvia. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Prudko klesla bytová výstavba aj aktivita v segmente komerčných budov. Segment infraštruktúrnych stavieb sa však už štvrtý mesiac v rade posilňoval, aj keď pomalším tempom. Nové objednávky nemeckého stavebníctva vo februári klesli najrýchlejším tempom za šesť mesiacov. Zamestnanosť v odvetví sa znížila, čím sa ukončilo trojmesačné obdobie tvorby pracovných miest. Rast cien vstupov stavebnej výroby sa zrýchlil na päťmesačné maximum.
Napriek týmto problémom sa podnikateľské očakávania v nemeckom stavebníctve na najbližších 12 mesiacov zlepšili na najvyššiu úroveň od februára 2020. Podporili ich totiž plány na infraštruktúrne projekty.
