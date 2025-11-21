< sekcia Ekonomika
Aktivita podnikov v eurozóne v novembri takmer stabilne rástla
Z prieskumu ďalej vyplýva, že celkové vstupné náklady rástli v novembri najrýchlejším tempom od marca, ale firmy ich do značnej miery absorbovali.
Autor TASR
Brusel 21. novembra (TASR) - Aktivita podnikov v eurozóne v novembri takmer stabilne rástla vďaka sektoru služieb, ktorý dosiahol najväčšie tempo za 1,5 roka, zatiaľ čo slabý dopyt poslal výrobu späť do poklesu. Ukázali to v piatok predbežné výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global a Komerčnej banky v Hamburgu (Hamburg Commercial Bank, HCOB). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Dvadsaťčlenný menový blok tak preukázal ekonomickú odolnosť napriek veľkej neistote, ktorá panuje vo svete od začiatku roka. Podnikateľská dôvera naznačuje, že jeho dynamika pravdepodobne zostane nezmenená.
Prieskum odhalil, že kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je považovaný za dobrého ukazovateľa hospodárskeho rastu, v novembri 2025 klesol len veľmi mierne na 52,4 bodu z 52,5 bodu v októbri. Dosiahol síce najnižšiu hodnotu za dva mesiace, ale už 11. mesiac po sebe sa udržal nad zlomovou hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu.
PMI dominantného sektora služieb sa pritom v novembri 2025 vyšplhal na 18-mesačné maximum 53,1 bodu, aj keď sa oproti októbru zvýšil len o 0,1 bodu. Prekonal však odhady analytikov, ktorí očakávali, že klesne na 52,8 bodu.
Na druhej strane, PMI vo výrobnom sektore sa prepadol späť pod zlomovú hranicu, keďže klesol na 49,7 z 50 bodov v októbri. To je jeho najnižšia hodnota od júna a menej ako 50,1 bodu, ktoré očakávali analytici. Slabý dopyt viedol továrne k prepúšťaniu najrýchlejším tempom za sedem mesiacov.
„Sektor služieb v eurozóne je lúčom nádeje. Celkovo si eurozóna viac-menej udržiava relatívne robustné tempo rastu,“ povedal Cyrus de la Rubia, hlavný ekonóm HCOB. Podľa neho, aj keď výrobný sektor brzdí rast, vplyv sektora služieb v celkovej ekonomike znamená, že eurozóna ako celok by mala v poslednom 4. štvrťroku rásť rýchlejšie ako v 3. štvrťroku 2025.
Z prieskumu ďalej vyplýva, že celkové vstupné náklady rástli v novembri najrýchlejším tempom od marca, ale firmy ich do značnej miery absorbovali. Výstupné ceny sa tak zvýšili najmenej za viac ako rok.
Miera inflácie v eurozóne sa trvalo pohybuje okolo cieľa Európskej centrálnej banky na úrovni 2 %. To spolu so stabilným hospodárskym výhľadom pravdepodobne udrží kľúčové úrokové sadzby ECB dlhodobo nezmenené.
Pokiaľ ide o dve najväčšie ekonomiky menového bloku, PMI súkromného sektora v Nemecku klesol v novembri 2025 na 52,1 z 53,9 v októbri a zaostal za prognózou na úrovni 53,7 bodu.
Aktivita vo francúzskom súkromnom sektore sa zlepšila a jeho PMI vzrástol v novembri 2025 na 49,9 z októbrových 47,7 bodu. To je jeho najväčšia hodnota od augusta 2024, ale zostal tesne pod zlomovou hranicou, aj keď prekonal odhady analytikov, ktorí predpovedali, že stúpne len na 48,1 bodu.
