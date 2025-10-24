< sekcia Ekonomika
Aktivita podnikov v eurozóne v októbri prekvapujúco vzrástla
Autor TASR
Brusel 24. októbra (TASR) - Aktivita podnikov v eurozóne v októbri prekvapujúco vzrástla a najrýchlejšie za 17 mesiacov. Prispeli k tomu nové objednávky, ktoré sa zvýšili najviac za dva a pol roka. To naznačuje, že ekonomika bloku na začiatku posledného štvrťroka nabrala tempo. Ukázali to v piatok predbežné výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global a Komerčnej banky v Hamburgu (Hamburg Commercial Bank, HCOB). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Podľa prieskumu sa kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je považovaný za dobrého ukazovateľa hospodárskeho rastu, v októbri 2025 zvýšil na 52,2 bodu z 51,2 bodu v septembri. Dosiahol tak najväčšiu hodnotu za 17 mesiacov a prekonal očakávania analytikov, ktorí predpovedali, že mierne klesne na 51 bodov.
Hodnota indexu vyššia ako 50 bodov signalizuje rast aktivity v danom odvetví a nižšia jej pokles.
Motorom rastu aktivity v súkromnom sektore boli služby. PMI v tomto odvetví sa v októbri zvýšil na 52,6 z 51,3 bodu v septembri, čo je jeho 14-mesačné maximum. Aj v tomto prípade analytici odhadovali, že index klesne na 51,1 bodu. A zároveň, pokles aktivity vo výrobnom sektore sa v októbri zastavil, pričom jeho PMI stúpol na zlomovú hranicu 50 bodov zo 49,8 bodu v septembri, zatiaľ čo analytici predpovedali, že bude stagnovať. Rast produkcie vo výrobnom sektore sa v októbri mierne zrýchlil na 51,1 z 50,9 bodu mesiaci predtým.
Zamestnanosť sa v októbri vrátila k rastu po miernom poklese v septembri, pričom sektor služieb vytváral pracovné miesta najrýchlejším tempom od júna 2024. Na druhej strane, firmy vo výrobn prepúšťali zamestnancov najrýchlejším tempom za štyri mesiace, pretože sa prispôsobili slabšiemu dopytu.
Rast celkových prevádzkových nákladov sa mierne spomalil, ale firmy zvýšili svoje ceny o niečo rýchlejšie.
„Inflácia v sektore služieb eurozóny zostáva mierna. Miera inflácie predajných cien mierne vzrástla, ale zostáva blízko dlhodobého priemeru. Európska centrálna banka (ECB), ktorá venuje osobitnú pozornosť inflácii v sektore služieb, pravdepodobne tieto údaje vníma ako potvrdenie svojho postoja neznižovať ďalej úrokové sadzby,“ uviedol Cyrus de la Rubia, hlavný ekonóm Hamburg Commercial Bank.
ECB dokončila znižovanie úrokových sadzieb, keďže inflácia sa drží okolo jej cieľovej úrovne 2 % a ekonomika stabilne napreduje.
Napriek zvýšeniu aktivity podnikateľská dôvera v októbri klesla na päťmesačné minimum, čo naznačuje, že firmy zostávajú opatrné, pokiaľ ide o budúce vyhliadky.
Októbrový prieskum potvrdil výrazný rozdiel medzi dvoma najväčšími ekonomikami menového bloku. Kým súkromný sektor v Nemecku ďalej solídne rastie a jeho PMI sa v októbri zvýšil na 53,8 z revidovaných 52 bodov v septembri, aktivita vo francúzskom súkromnom sektore ďalej klesá, aj keď jeho PMI mierne vzrástol na 48,3 zo 48,2 bodu v septembri. Dôvodmi sú slabý dopyt klientov, pretrvávajúca domáca politická neistota aj slabé globálne podmienky, ktoré zasiahli export.
