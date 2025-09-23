< sekcia Ekonomika
Aktivita podnikov v eurozóne v septembri rástla
Ale nové objednávky po augustom zvýšení stagnovali.
Autor TASR
Brusel 23. septembra (TASR) - Aktivita podnikov v eurozóne v septembri rástla najrýchlejším tempom za 16 mesiacov, ale nové objednávky po augustom zvýšení stagnovali. To potenciálne vyvoláva obavy o udržateľnosť hospodárskeho rastu menového bloku. Ukázali to v utorok výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global a Komerčnej banky v Hamburgu (Hamburg Commercial Bank, HCOB). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Podľa predbežných údajov sa kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je považovaný za dobrého ukazovateľa hospodárskeho rastu, v septembri 2025 mierne zvýšil na 51,2 bodu z 51 bodov v auguste. Analytici pritom očakávali, že dosiahne 51,1 bodu.
Index sa tak o niečo viac vzdialil od zlomovej hranice 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu a je najvyšší za 16 mesiacov. Čiastkový index nových objednávok však v septembri klesol na 50 bodov z augustových 50,3 bodu.
Rast kombinovaného indexu poháňal dominantný sektor služieb, pričom jeho PMI sa zvýšil na 51,4 z 50,5 bodu v auguste. Dosiahol tak najväčšiu hodnotu za deväť mesiacov a výrazne prekonal odhady ekonómov, ktorí predpovedali, že bude stagnovať. Priemysel však stratil na dynamike, pričom PMI výrobného sektora v septembri klesol na 49,5 z 50,7 bodu v auguste.
„Eurozóna je stále na ceste rastu. Produkcia sa zvýšila siedmy mesiac po sebe a aktivita v sektore služieb od februára 2024 takmer nepretržite stúpa. Napriek tomu sme stále ďaleko od skutočného rastu. Stačí si uvedomiť, že kompozitný index PMI, ktorý kombinuje aktivitu vo výrobe aj v službách, dosiahol skromných 51,2 bodu, aj keď je to 16-mesačné maximum,“ komentoval údaje Cyrus de la Rubia, hlavný ekonóm Hamburg Commercial Bank.
Prieskum poukázal tiež na výrazný rozdiel medzi dvoma najväčšími ekonomikami menového bloku. Zatiaľ, čo Nemecko zaznamenalo solídny rast, pričom jeho kombinovaný PMI sa v septembri zvýšil na 52,4 z 50,5 bodu v auguste a dosiahol najväčšiu hodnota od mája 2024, Francúzsko zápasí s poklesom aktivity podnikov už 13. mesiac po sebe. Jeho kombinovaný PMI sa znížil na 48,4 zo 49,8 bodu v auguste a pod odhad analytikov na úrovni 49,7 bodu. Tempo poklesu sa tak zrýchlilo a bolo najprudšie od apríla.
Celková úroveň zamestnanosti v eurozóne v septembri stagnovala po šiestich mesiacoch prírastku pracovných miest, keďže firmy reagovali na stagnáciu nových objednávok. Výrobcovia pritom pokračovali v prepúšťaní, zatiaľ čo nábor v službách sa spomalil na sedemmesačné minimum.
Inflačné tlaky sa počas mesiaca zmiernili a vstupné náklady aj výstupné ceny rástli pomalším tempom.
