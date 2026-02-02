< sekcia Ekonomika
Aktivita priemyslu eurozóny klesla tretí mesiac v rade
Autor TASR
Luxemburg 2. februára (TASR) - Spomaľovanie aktivity v priemyselnom sektore eurozóny v januári pokračovalo už tretí mesiac v rade, hoci sa trochu zmiernilo. Ukázal to prieskum spoločnosti S&P Global a Hamburskej komerčnej banky (HCOB), ktorého výsledky zverejnili v pondelok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Index nákupných manažérov (PMI) priemyslu eurozóny podľa konečných údajov minulý mesiac stúpol na 49,5 bodu z deväťmesačného minima 48,8 bodu, na ktorom bol v decembri. Konečná hodnota indexu je lepšia, ako naznačoval predbežný odhad, podľa ktorého bol januárový PMI na úrovni 49,4 bodu. Avšak hodnota PMI pod hranicou 50 bodov znamená, že odvetvie sa zmenšuje.
„V priemyselnom sektore možno pozorovať určitý pokrok, ale deje sa slimačím tempom,“ povedal hlavný ekonóm Hamburskej komerčnej banky Cyrus de la Rubia. Produkcia priemyslu v januári vzrástla desiatykrát za ostatných jedenásť mesiacov a podnikateľská dôvera stúpla na najvyššiu úroveň od februára 2022. Nové objednávky však klesli tretí mesiac v rade a pokračovalo znižovanie počtu pracovných miest.
Schopnosť priemyselných výrobcov v eurozóne zvyšovať ceny svojej produkcie bola v januári obmedzená. Výrobné ceny sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom v podstate nezmenili napriek zrýchleniu rastu cien vstupov.
