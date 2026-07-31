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Aktivita priemyslu v Číne v júli nečakane klesla
Aktivita v čínskom odvetví služieb sa v júli tiež oslabila.
Autor TASR
Peking 31. júla (TASR) - Aktivita v čínskom odvetví spracovateľského priemyslu sa v júni nečakane zmenšila. Index nákupných manažérov (PMI), ktorý zostavuje štatistický úrad krajiny, sa oslabil na 49,2 bodu z úrovne 50,3 bodu, na ktorej bol v predchádzajúcom mesiaci. Klesol tak pod hranicu 50 bodov, ktorá oddeľuje pokles aktivity od jej rastu. Trh očakával, že index aktivity sa oslabí, ale predpokladal, že to bude iba na úroveň stagnácie, čiže na hranicu 50 bodov. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Júlové zmenšenie čínskeho spracovateľského priemyslu bolo prvé od februára. Dôvodom bolo pretrvávanie slabého domáceho aj zahraničného dopytu a zvýšenie výrobných nákladov. Produkcia sektora prvýkrát za päť mesiacov klesla, zatiaľ čo nové objednávky sa po expanzii v predchádzajúcom mesiaci znížili.
Aktivita v čínskom odvetví služieb sa v júli tiež oslabila. PMI sektora klesol na 49 bodov z júnových 50,2 bodu. Počas predošlých dvoch mesiacov čínske odvetvie služieb mierne rástlo a trh očakával, že v júli bude stagnovať.
Zložený čínsky index nákupných manažérov, ktorý mapuje aktivitu v priemysle aj v službách, sa v júli tiež prepadol do negatívneho teritória. Hodnota zloženého PMI klesla na 49,3 bodu z júnových 50,6 bodu.
Júlové zmenšenie čínskeho spracovateľského priemyslu bolo prvé od februára. Dôvodom bolo pretrvávanie slabého domáceho aj zahraničného dopytu a zvýšenie výrobných nákladov. Produkcia sektora prvýkrát za päť mesiacov klesla, zatiaľ čo nové objednávky sa po expanzii v predchádzajúcom mesiaci znížili.
Aktivita v čínskom odvetví služieb sa v júli tiež oslabila. PMI sektora klesol na 49 bodov z júnových 50,2 bodu. Počas predošlých dvoch mesiacov čínske odvetvie služieb mierne rástlo a trh očakával, že v júli bude stagnovať.
Zložený čínsky index nákupných manažérov, ktorý mapuje aktivitu v priemysle aj v službách, sa v júli tiež prepadol do negatívneho teritória. Hodnota zloženého PMI klesla na 49,3 bodu z júnových 50,6 bodu.