Aktivita stavebníctva eurozóny klesla najnižšie za päť mesiacov
Autor TASR
Londýn 8. apríla (TASR) - Aktivita stavebného sektora eurozóny v marci klesla najprudšie od októbra minulého roka. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti S&P Global, ktorého výsledky zverejnila v stredu. Oslabovanie stavebníctva bloku trvá už takmer štyri roky. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Index nákupných manažérov (PMI) stavebného odvetvia eurozóny klesol na 44,6 bodu z februárových 46 bodov. Stavebný sektor bloku nadol zatlačilo najmä Francúzsko s najprudším poklesom stavebnej aktivity za 18 mesiacov. Výrazne sa odvetvie oslabilo aj v Taliansku a Nemecku. Najvýraznejšie sa zmenšila výstavba komerčných budov a takmer rovnako klesla bytová výstavba. Aktivita v oblasti infraštruktúrnych stavieb sa tiež znížila, ale pomalším tempom.
Nové objednávky stavebných firiem v eurozóne sa v marci zmenšili najrýchlejšie za päť mesiacov a prepúšťanie zamestnancov sa zrýchlilo na štvormesačné maximum. Rast cien vstupov sa posilnil na najvyššiu úroveň od novembra 2022, a to v dôsledku nedostatku surovín, problémov v doprave a prudkého zdraženia energií. Podnikateľská dôvera v stavebnom odvetví sa tak oslabila na najnižšiu úroveň od začiatku tohto roka.
