Aktivita súkromného sektora USA klesla aj v októbri,tempo sa zrýchlilo

Washington 24. októbra (TASR) - Aktivita súkromného sektora v Spojených štátoch pokračovala tento mesiac v poklese, pričom tempo poklesu bolo bez započítania obdobia na začiatku pandémie nového koronavírusu druhé najvýraznejšie od roku 2009. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a serveru tradingeconomics, ktoré zverejnili výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global. Najnovšie údaje sú tak ďalším signálom oslabovania americkej ekonomiky, na ktorú tlačí vysoká inflácia a v jej dôsledku zvyšovanie úrokových sadzieb.



S&P Global v pondelok v rámci rýchleho odhadu zverejnila, že kompozitný index nákupných manažérov, ktorý zahrnuje americký výrobný sektor aj sektor služieb, dosiahol v októbri 47,3 bodu. V auguste zaznamenal po revízii smerom nahor 49,5 bodu, zatiaľ čo rýchly odhad zverejnený koncom septembra poukazoval na 49,3 bodu. To znamená, že tempo poklesu bolo v septembri oproti prvému odhadu miernejšie, naopak, v októbri sa pokles zrýchlil, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Pod zhoršenie aktivity v americkom súkromnom sektore sa v októbri podpísali ako výrobný sektor, tak sektor služieb. V oblasti služieb aktivita zaznamenala zrýchlenie poklesu a vo výrobnom sektore klesla síce mierne, avšak prvýkrát za viac než dva roky.



Predbežný index nákupných manažérov vo výrobnom sektore dosiahol v októbri 49,9 bodu oproti 52 bodom v septembri. To znamená prvý pokles aktivity v sektore od júna 2020. Ekonómovia pritom počítali iba so spomalením rastu aktivity a indexom na úrovni 51 bodov. Index v oblasti služieb klesol zo 49,3 bodu v septembri na 46,6 bodu.