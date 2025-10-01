< sekcia Ekonomika
Aktivita v americkej výrobe spomalila v septembri tempo poklesu
O niečo výraznejší rast indexu, než sa očakával, znamená, že aktivita v americkom výrobnom sektore zaznamenala v septembri najlepší výsledok od februára tohto roka.
Autor TASR
Washington 1. októbra (TASR) - Aktivita v americkom výrobnom sektore pokračovala v septembri v poklese, už siedmy mesiac po sebe, tempo poklesu sa však spomalilo. Poukázali na to v stredu zverejnené údaje Inštitútu pre riadenie zásob (ISM), o ktorých informoval portál RTTNews.
Index nákupných manažérov ISM pre výrobný sektor dosiahol v septembri 49,1 bodu oproti augustovej hodnote 48,7 bodu. To naďalej predstavuje pokles aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Tempo poklesu sa však zmiernilo.
Výsledok je zároveň o niečo lepší, než očakávali ekonómovia. Tí počítali s rastom indexu na 49 bodov.
O niečo výraznejší rast indexu, než sa očakával, znamená, že aktivita v americkom výrobnom sektore zaznamenala v septembri najlepší výsledok od februára tohto roka. Vtedy index dosiahol 50,3 bodu, čo predstavovalo mierny rast aktivity. Od marca je však aktivita v tomto sektore v poklese.
Index nákupných manažérov ISM pre výrobný sektor dosiahol v septembri 49,1 bodu oproti augustovej hodnote 48,7 bodu. To naďalej predstavuje pokles aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Tempo poklesu sa však zmiernilo.
Výsledok je zároveň o niečo lepší, než očakávali ekonómovia. Tí počítali s rastom indexu na 49 bodov.
O niečo výraznejší rast indexu, než sa očakával, znamená, že aktivita v americkom výrobnom sektore zaznamenala v septembri najlepší výsledok od februára tohto roka. Vtedy index dosiahol 50,3 bodu, čo predstavovalo mierny rast aktivity. Od marca je však aktivita v tomto sektore v poklese.