Aktivita v americkom priemysle vo februári rástla stabilným tempom
Oživenie výrobnej aktivity v januári po desiatich mesiacoch poklesu sa pripisuje objednávkam po období sviatkov.
Autor TASR
Washington 2. marca (TASR) - Rast aktivity v americkom priemyselnom sektore vo februári pokračoval takmer nezmeneným tempom. Ukazovateľ cien vstupov však vzrástol na najvyššiu úroveň za takmer 3,5 roka, čo poukázalo na riziká rastu inflácie v dôsledku dovozných ciel ešte predtým, ako útok USA na Irán poslal nahor ceny ropy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Americký Inštitút pre riadenie zásob (ISM) v pondelok uviedol, že index nákupných manažérov (PMI) priemyslu USA minulý mesiac nepatrne klesol na 52,4 bodu z januárových 52,6. Už druhý mesiac v rade však bol nad úrovňou 50 bodov, čiže v teritóriu rastu.
Oživenie výrobnej aktivity v januári po desiatich mesiacoch poklesu sa pripisuje objednávkam po období sviatkov. Podindex nových objednávok v prvom mesiaci roka prudko vzrástol na úroveň 57,1 bodu, ktorá bola najvyššia od februára 2022. Minulý mesiac tento podindex ustúpil na 55,8 bodu.
Zamestnanosť v amerických továrňach zostala nízka. Ukazovateľ zamestnanosti v priemysle vo februári mierne vzrástol na 48,8 bodu z januárových 48,1 bodu, ale znamená to, že zostal v teritóriu poklesu.
