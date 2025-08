Aktivita v americkom sektore služieb evidovala v júli spomalenie rastu

Washington 5. augusta (TASR) - Aktivita v americkom sektore služieb pokračovala v júli v raste, jeho tempo sa však nečakane spomalilo, pričom dosiahla už takmer úroveň stagnácie. Horšie údaje vykázali nové objednávky a zamestnanosť. Informoval o tom portál RTTNews, ktorý zverejnil najnovšie údaje Inštitútu pre riadenie zásob (ISM).



Index nákupných manažérov (PMI) v sektore služieb zostavovaný ISM klesol v júli na 50,1 bodu z 50,8 bodu v júni. Výsledok je v ostrom protiklade s očakávaniami ekonómov, ktorí počítali s jeho rastom na 51,5 bodu. To by znamenalo výrazné zrýchlenie tempa rastu, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. V skutočnosti sa však rast spomalil na takmer úroveň stagnácie.



Pod nečakane slabý rast aktivity v oblasti služieb sa podpísalo výrazné spomalenie rastu nových objednávok a horšie sa vyvíjala aj zamestnanosť v sektore. Čiastkový index nových objednávok klesol z 51,3 bodu na 50,3 bodu.



Index zamestnanosti dosiahol 46,4 bodu, zatiaľ čo v júni predstavoval 47,2 bodu v júni. To znamená, že pokles zamestnanosti sa ešte zrýchlil.