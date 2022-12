Aktivita v americkom sektore služieb nečakane zrýchlila tempo rastu

Washington 5. decembra (TASR) - Aktivita v americkom sektore služieb zaznamenala minulý mesiac nečakané zrýchlenie tempa rastu, k čomu prispelo zvýšenie podnikateľskej aktivity a zamestnanosti. Uviedol to v pondelok americký Inštitút pre riadenie zásob (ISM). Informovala o tom agentúra Reuters.



Podľa údajov ISM index nákupných manažérov pre nevýrobný sektor dosiahol v novembri 56,5 bodu oproti októbrovej hodnote 54,4 bodu, ktorá predstavovala najnižšiu úroveň aktivity od mája 2020. To znamená zrýchlenie rastu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Výsledok prekvapil ekonómov, ktorí počítali so spomalením rastu a indexom na úrovni 53,1 bodu.



Vývoj v oblasti služieb ovplyvnila najmä zamestnanosť, ktorá sa vrátila k rastu. Príslušný čiastkový index dosiahol 51,5 bodu, zatiaľ čo v októbri dosiahol 49,1 bodu. Navyše sa výrazne zrýchlila podnikateľská aktivita. Príslušný podindex dosiahol 64,7 bodu oproti 55,7 bodu v októbri.



Naopak, horšie sa vyvíjali nové objednávky. Síce pokračovali v raste, tempo rastu sa však spomalilo. Príslušný index dosiahol 56 bodov oproti októbrovej hodnote 56,5 bodu.