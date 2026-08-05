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< sekcia Ekonomika

Aktivita v americkom sektore služieb pokračovala vo výraznom raste

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

K miernemu zrýchleniu rastu aktivity v oblasti služieb prispeli najmä nové objednávky.

Autor TASR
Washington 5. augusta (TASR) - Aktivita v americkom sektore služieb pokračovala v júli vo výraznom raste, pričom tempo rastu sa ešte mierne zrýchlilo. Podieľali sa na tom najmä nové objednávky a aktivita podnikov, ktoré kompenzovali pokles v oblasti zamestnanosti. Uviedol to v stredu Inštitút pre riadenie zásob (ISM), ktorého údaje zverejnila agentúra Reuters.

ISM oznámil, že index nákupných manažérov pre americký sektor služieb, ktorý sa na ekonomike USA podieľa viac než dvomi tretinami, dosiahol v júli 54,1 bodu oproti júnovej hodnote 54 bodov. To znamená pokračovanie výrazného rastu, pričom jeho tempo sa mierne zrýchlilo. Rast od poklesu totiž oddeľuje hranica 50 bodov.

K miernemu zrýchleniu rastu aktivity v oblasti služieb prispeli najmä nové objednávky. Príslušný čiastkový index vzrástol na 57,2 bodu z júnovej hodnoty 55,1 bodu. Omnoho výraznejšie rástla aj aktivita podnikov. Čiastkový index dosiahol 59,1 bodu oproti 55,4 bodu v predchádzajúcom mesiaci.
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