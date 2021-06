Aktivita v americkom sektore služieb rástla v máji rekordným tempom

Washington 3. júna (TASR) - Aktivita v americkom sektore služieb zaznamenala minulý mesiac nový rekordný rast a prekonala aj očakávania trhov. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje Inštitútu pre riadenie zásob (ISM).



ISM uviedol, že jeho index nákupných manažérov dosiahol v máji 64 bodov oproti aprílovej hodnote 62,7 bodu. To predstavuje výrazné zrýchlenie rastu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Je to zároveň najvyššia hodnota indexu v histórii sledovania údajov. Prekonala tak predchádzajúci rekord z marca, ktorý predstavoval hodnotu indexu 63,7 bodu. Údaj je lepší aj v porovnaní s odhadmi ekonómov, ktorí počítali so zvýšením indexu iba na 63 bodov.



Pod rekordný rast sa veľkou mierou podpísalo prudké zrýchlenie aktivity podnikov. Príslušný podindex dosiahol 66,2 bodu oproti aprílovej hodnote 62,7 bodu.



Zrýchlil sa aj rast nových objednávok, aj keď miernejším tempom. Čiastkový index dosiahol 63,9 bodu, zatiaľ čo v apríli predstavoval 63,2 bodu.