Utorok 5. máj 2026
Aktivita v americkom sektore služieb rástla najslabšie za päť mesiacov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Autor TASR
Washington 5. mája (TASR) - Aktivita v americkom sektore služieb pokračovala v apríli v raste, tempo rastu sa však spomalilo na najnižšiu úroveň za päť mesiacov. Zároveň mierne zaostalo za odhadmi analytikov, ktorí rovnako očakávali slabší rast aktivity než v mesiaci marec. Informoval o tom portál tradingeconomics, ktorý zverejnil najnovšie údaje Inštitútu pre riadenie zásob (ISM).

Index nákupných manažérov (PMI) pre nevýrobný sektor v USA dosiahol v apríli 53,6 bodu oproti 54 bodom v predchádzajúcom mesiaci. To znamená pokračovanie rastu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov, avšak miernejším tempom.

Konkrétne, aprílové tempo rastu bolo najslabšie od novembra minulého roka. Údaje mierne zaostali aj za očakávaniami analytikov. Tí počítali s poklesom indexu na 53,7 bodu. Na druhej strane, napriek spomaleniu sa rast aktivity v oblasti služieb stále drží nad priemerom z minulého roka.

Aktivitu v sektore výrazne podporila produkcia. Príslušný čiastkový index sledujúci podnikateľskú aktivitu a produkciu dosiahol v apríli 55,9 bodu, zatiaľ čo v marci predstavoval 53,9 bodu. Avšak nové objednávky výrazne spomalili tempo rastu.
