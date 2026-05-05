Aktivita v americkom sektore služieb rástla najslabšie za päť mesiacov
Autor TASR
Washington 5. mája (TASR) - Aktivita v americkom sektore služieb pokračovala v apríli v raste, tempo rastu sa však spomalilo na najnižšiu úroveň za päť mesiacov. Zároveň mierne zaostalo za odhadmi analytikov, ktorí rovnako očakávali slabší rast aktivity než v mesiaci marec. Informoval o tom portál tradingeconomics, ktorý zverejnil najnovšie údaje Inštitútu pre riadenie zásob (ISM).
Index nákupných manažérov (PMI) pre nevýrobný sektor v USA dosiahol v apríli 53,6 bodu oproti 54 bodom v predchádzajúcom mesiaci. To znamená pokračovanie rastu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov, avšak miernejším tempom.
Konkrétne, aprílové tempo rastu bolo najslabšie od novembra minulého roka. Údaje mierne zaostali aj za očakávaniami analytikov. Tí počítali s poklesom indexu na 53,7 bodu. Na druhej strane, napriek spomaleniu sa rast aktivity v oblasti služieb stále drží nad priemerom z minulého roka.
Aktivitu v sektore výrazne podporila produkcia. Príslušný čiastkový index sledujúci podnikateľskú aktivitu a produkciu dosiahol v apríli 55,9 bodu, zatiaľ čo v marci predstavoval 53,9 bodu. Avšak nové objednávky výrazne spomalili tempo rastu.
