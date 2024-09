Aktivita v americkom sektore služieb v auguste nečakane zrýchlila rast

Washington 5. septembra (TASR) - Aktivita v americkom sektore služieb zaznamenala minulý mesiac nečakané zrýchlenie rastu, aj keď rozsah zrýchlenia bol minimálny. Uviedol to vo štvrtok Inštitút pre riadenie zásob (ISM), ktorého údaje zverejnil portál RTTNews.



Index nákupných manažérov ISM pre americký sektor služieb dosiahol v auguste 51,5 bodu oproti júlovej hodnote 51,4 bodu. To znamená mierne zrýchlenie rastu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Vývoj v službách ekonómov prekvapil. Tí počítali so spomalením rastu aktivity a indexom na úrovni 51,1 bodu.



Pod mierne zrýchlenie rastu aktivity sa podpísali nové objednávky, ktoré zaznamenali výrazne rýchlejší rast než v júli a kompenzovali tak spomalenie tempa rastu produkcie. Čiastkový index nových objednávok vzrástol v auguste na 53 bodov z 52,4 bodu v júli. Naopak, podindex produkcie dosiahol 53,3 bodu, zatiaľ čo v júli predstavoval 54,5 bodu. Klesol aj podindex zamestnanosti, pričom dosiahol 50,2 bodu oproti 51,1 bodu v júli.