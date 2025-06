Aktivita v americkom sektore služieb v máji klesla, prvýkrát za rok

Washington 4. júna (TASR) - Aktivita v americkom sektore služieb zaznamenala v máji nečakaný pokles. Aj keď tempo poklesu bolo mierne, je to prvý pokles aktivity v oblasti služieb v USA za takmer rok. Navyše, ekonómovia počítali s pokračovaním rastu, pričom predpokladali jeho zrýchlenie. Uviedol to v stredu americký Inštitút pre riadenie zásob (ISM). Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.



Index nákupných manažérov ISM pre americký sektor služieb dosiahol v máji 49,9 bodu oproti aprílovej hodnote 51,6 bodu. To znamená mierny pokles aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Ekonómovia však očakávali, že aktivita v sektore bude pokračovať v raste a ešte sa zrýchli. Počítali s rastom indexu na 52 bodov.



Nečakaný pokles indexu pod 50-bodovú hranicu znamená, že americký sektor služieb zaznamenal prvý pokles od júna minulého roka. V ňom index dosiahol 49,2 bodu.



Podľa zástupcov ISM však výsledok za máj nepredstavuje nič dramatické, skôr určitú neistotu v sektore. Poukázali na to, že priemer indexu za ostatné tri mesiace predstavuje 50,8 bodu. Pripustili však, že je to výrazná zmena v porovnaní s priemerom indexu za deväť mesiacov, ktorý predstavuje hodnota 52,8 bodu.



Za miernym poklesom aktivity v sektore služieb boli v máji najmä nové objednávky. Tie po solídnom raste v apríli (index dosiahol 52,3 bodu) zaznamenali výrazný pokles (46,4 bodu). Aj v tomto prípade to bol prvý pokles od júna 2024. Na druhej strane, zamestnanosť v oblasti služieb sa vrátila k rastu. Po aprílovej hodnote indexu 49 bodov dosiahol v máji príslušný index 50,7 bodu.