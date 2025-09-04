< sekcia Ekonomika
Aktivita v americkom sektore služieb výrazne zrýchlila tempo rastu
Autor TASR
Washington 4. septembra (TASR) - Aktivita v americkom sektore služieb zaznamenala v auguste výrazné zrýchlenie rastu. Poukázal na to vo štvrtkovej správe Inštitút pre riadenie zásob (ISM), ktorého údaje zverejnil portál RTTNews.
ISM uviedol, že index nákupných manažérov pre americký nevýrobný sektor dosiahol v auguste 52 bodov oproti 50,1 bodu v júli. To znamená výrazné zrýchlenie rastu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.
Je to najvýraznejší rast aktivity v oblasti služieb od februára, keď index dosiahol 53,5 bodu. Zrýchlenie rastu bolo omnoho výraznejšie aj v porovnaní s očakávaniami analytikov. Tí počítali s indexom na úrovni 50,5 bodu.
Za nečakane vysokým rastom sú najmä nové objednávky, ktoré tempo rastu výrazne zrýchlili. V júli dosiahol príslušný čiastkový index 50,3 bodu, v auguste 56 bodov. To podporilo produkciu, pričom príslušný index vzrástol z 52,6 bodu v júli na 55 bodov.
