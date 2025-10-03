< sekcia Ekonomika
Aktivita v americkom sektore služieb v septembri stagnovala
ISM uviedol, že index nákupných manažérov pre nevýrobný sektor v USA dosiahol v septembri 50 bodov oproti 52 bodom v auguste.
Autor TASR
Washington 3. októbra (TASR) - Po solídnom raste v auguste aktivita v americkom sektore služieb minulý mesiac stagnovala. Údaje sú zároveň podstatne horšie, než očakávali ekonómovia. Tí počítali iba s miernym spomalením rastu aktivity. Uviedol to v piatok Inštitút pre riadenie zásob (ISM), ktorého údaje zverejnili agentúra AFP a portál RTTNews.
ISM uviedol, že index nákupných manažérov pre nevýrobný sektor v USA dosiahol v septembri 50 bodov oproti 52 bodom v auguste. To znamená skĺznutie z rastu aktivity do stagnácie, keďže rast od poklesu oddeľuje práve hranica 50 bodov.
Za stagnáciou je zhoršenie vývoja v oblasti nových objednávok aj produkcie. Čiastkový index nových objednávok sa prepadol z augustovej hodnoty 56 bodov na 50,4 bodu. To sa odrazilo na produkcii, kde príslušný index dosiahol 49,9 bodu oproti 55 bodom v auguste. Znamená to, že sa z úrovne poukazujúcej na vysoké tempo rastu aktivity prepadol na úroveň, ktorá signalizuje pokles. Produkcia v oblasti služieb tak vykázala prvý pokles od mája 2020.
